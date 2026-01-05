AFP
Dove vedere Egitto-Benin oggi in tv: ottavi di Coppa d'Africa in chiaro, si entra nel vivo
Pubblicità
COPPA D'AFRICA GRATIS IN TV E STREAMING
Tutta la Coppa d'Africa è disponibile gratis e in chiaro in diretta tv e streaming.
L'evento cominciato a metà dicembre 2025 e che si concluderà a metà gennaio 2026 si può vedere tranquillamente in tv e streaming in territorio italiano, anche senza nessuna registrazione necessaria.
EGITTO-BENIN, IL CANALE E L'APP PER LA DIRETTA
Sportitalia ha acquisito i diritti per trasmettere tutta la Coppa d'Africa in diretta tv, con i match previsti sul canale numero 60 del digitale terrestre o al 560 per chi usa il decoder Sky.
In alternativa è possibile guardare Egitto-Benin in diretta streaming sull'app o il sito ufficiale di Sportitalia, semplicemente scegliendo la gara di Coppa d'Africa di scena questo pomeriggio alle ore 15:00.
Chi conquista un posto nei quarti giocherà contro una tra Costa d'Avorio e Burkina Faso, inserite nella stessa parte del tabellone.
L'Egitto è la rappresentativa che ha vinto più volte la Coppa d'Africa, mentre il Benin sogna una prima volta dopo essere stata tra le squadre più sorprendenti del continente nell'ultimo biennio.
- PubblicitàPubblicità
LE PARTITE DI OGGI: LA GUIDA TV
17.00 Egitto-Benin (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.00 Nigeria-Mozambico (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.30 Benevento-Crotone (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Cosenza-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Triestina-Alcione (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Team Altamura-Casertana (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
PROBABILI FORMAZIONI EGITTO-BENIN
EGITTO (4-3-3): El Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Hambdi; Fathy, Ateya, Zizo; Salah, Marmoush, Trezeguet
BENIN (4-2-3-1): Dandinou; Ourou, Verdon, Tijani, Roche; Imourane, Samadou; Olaitan, Dodo, Tosin; Mounie
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità