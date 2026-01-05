Pubblicità
Pubblicità
FBL-AFR-2025-MATCH 27-ANG-EGYAFP
Francesco Schirru

Dove vedere Egitto-Benin oggi in tv: ottavi di Coppa d'Africa in chiaro, si entra nel vivo

Egitto e Benin giocano per guadagnare i quarti di Coppa d'Africa: una delle favorite sfida una delle sorprese continentali più importanti degli ultimi anni.

Pubblicità

  • COPPA D'AFRICA GRATIS IN TV E STREAMING

    Tutta la Coppa d'Africa è disponibile gratis e in chiaro in diretta tv e streaming.

    L'evento cominciato a metà dicembre 2025 e che si concluderà a metà gennaio 2026 si può vedere tranquillamente in tv e streaming in territorio italiano, anche senza nessuna registrazione necessaria.

    • Pubblicità

  • EGITTO-BENIN, IL CANALE E L'APP PER LA DIRETTA

    Sportitalia ha acquisito i diritti per trasmettere tutta la Coppa d'Africa in diretta tv, con i match previsti sul canale numero 60 del digitale terrestre o al 560 per chi usa il decoder Sky.

    In alternativa è possibile guardare Egitto-Benin in diretta streaming sull'app o il sito ufficiale di Sportitalia, semplicemente scegliendo la gara di Coppa d'Africa di scena questo pomeriggio alle ore 15:00.

    Chi conquista un posto nei quarti giocherà contro una tra Costa d'Avorio e Burkina Faso, inserite nella stessa parte del tabellone.

    L'Egitto è la rappresentativa che ha vinto più volte la Coppa d'Africa, mentre il Benin sogna una prima volta dopo essere stata tra le squadre più sorprendenti del continente nell'ultimo biennio.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE PARTITE DI OGGI: LA GUIDA TV

    17.00 Egitto-Benin (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    20.00 Nigeria-Mozambico (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    20.30 Benevento-Crotone (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.30 Cosenza-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Triestina-Alcione (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.30 Team Altamura-Casertana (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • PROBABILI FORMAZIONI EGITTO-BENIN

    EGITTO (4-3-3): El Shenawy; Hany, Rabia, Ibrahim, Hambdi; Fathy, Ateya, Zizo; Salah, Marmoush, Trezeguet

    BENIN (4-2-3-1): Dandinou; Ourou, Verdon, Tijani, Roche; Imourane, Samadou; Olaitan, Dodo, Tosin; Mounie

  • Pubblicità
    Pubblicità
Africa Cup of Nations
Egitto crest
Egitto
EGI
Benin crest
Benin
BEN
0