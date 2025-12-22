Pubblicità
Mohamed Salah Egypt 2025Getty
Francesco Schirru

Dove vedere Egitto-Zimbabwe di Coppa d'Africa stasera in tv: svelato il canale

Prima partita di Coppa d'Africa per l'Egitto di Salah, inserito nel gruppo B con Angola, Sudafrica e Zimbabwe, ovvero l'avversaria odierna.

  • CHI FA PARTE DEL GRUPPO B?

    • Angola
    • Egitto
    • Sudafrica
    • Zimbabwe
  • COPPA D'AFRICA IN CHIARO?

    La Coppa d'Africa è trasmessa live per tutti, gratis e in chiaro a cominciare dalle prime partite del 21 dicembre.

    In Italia è possibile seguire l'evento più importante del continente africano senza alcun costo, dai gruppi alla finalissima.

  • DOVE GUARDARE EGITTO-ZIMBABWE QUESTA SERA

    La Coppa d'Africa e dunque anche l'odierna Egitto-Zimbabwe si può guardare su Sportitalia, emittente che ha acquisito i diritti tv del torneo.

    Per guardare la Coppa d'Africa 2025 live basta sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre, o in alternativa sull'app e il sito di Sportitalia.

    La partita Egitto-Zimbabwe si gioca alle 21:00, quando a Riad è di scena la Supercoppa Italiana tra Bologna e Napoli.

  • GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI LIVE

    18.00 Sudafrica-Angola (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

    19.15 Al Gharafa-Al Wahda (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL

    19.15 Al Shorta-Al Ahli (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL

    19.45 Alverca-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

    20.00 Napoli-Bologna (Finale Supercoppa Italiana) - ITALIA 1

    20.30 Union Brescia-Inter U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Fulham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

    21.00 Athletic-Espanyol (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.00 Egitto-Zimbabwe (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

    21.45 Benfica-Famalicao (Campionato portoghese) - DAZN

