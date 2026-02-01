Goal.com
Francesco Schirru

Dove vedere Cremonese-Inter oggi in tv: i canali della partita, alle 18 in campo la capolista

La Cremonese ospita l'Inter nella gara delle ore 18, diretta su Dazn, Sky e NOW con prepartita, match live e post gara con approfondimenti e interviste.

  • CREMONESE-INTER GRATIS?

    Cremonese-Inter non è tra le partite disponibile via tv e streaming solamente registrandosi a Dazn, anche senza abbonamento.

    Alcune gare stagionali sono proposte in questo modo, ma non è il caso del match tra Inter e Cremonese al via alle 18:00, con interviste e approfondimenti previsti prima del calcio d'inizio e dopo l'incontro.

  • I CANALI DI CREMONESE-INTER SU SKY E NOW

    Sono tre i canali per guardare in diretta tv e streaming la gara tra Inter e Cremonese.

    Oltre a Dazn, che trasmette l'intera Serie A via app e sito ufficiale, il match odierno si può vedere sui canali 202, 213 e 251, ovvero rispettivamente Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (per chi è in possesso di una tv che supporta la risoluzione 4K) e Sky Sport.

    Tutti e tre i canali sono disponibili via Sky, NOW e Sky Go.

  • GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI LIVE

    17.15 Padova-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    17.30 Tottenham-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

    17.30 Borussia Dortmund-Heidenheim (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW

    17.30 Cosenza-Casertana (Serie C) -

     SKY SPORT (canale 252) e NOW

    17.30 Siracusa-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    17.30 Picerno-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    18.00 Cremonese-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.00 Juventus-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN

    18.15 Getafe-Celta (Liga) - DAZN

    18.30 Union SG-Bruges (Campionato belga) - DAZN

    18.30 Al Ittihad-Al Najma (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

    19.00 Sporting-Nacional (Campionato portoghese) - DAZN

    20.30 Salernitana-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Foggia-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.45 Parma-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Strasburgo-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.00 Athletic-Real Sociedad (Liga) - DAZN

    21.30 Tondela-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

    23.15 Boca Juniors-Newell's (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

  • PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Maleh, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito. All. Chivu

0