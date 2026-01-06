Pubblicità
ivory coast 2026 world cup(C)Getty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Costa d'Avorio-Burkina Faso oggi in tv: alle ore 20 la diretta in chiaro di Coppa d'Africa

Coppa d'Africa, si chiudono gli ottavi del torneo: la Costa d'Avorio affronta la Coppa d'Africa, diretta tv e streaming gratis per tutti.

  • IL TABELLONE DI COPPA D'AFRICA

    QUARTI DI FINALE

    Mali-Senegal

    Egitto-Costa d'Avorio/Burkina Faso

    Camerun-Marocco

    Nigeria-Algeria/Congo DR

    SEMIFINALI

    Mali/Senegal-Egitto/Costa d'Avorio/Burkina Faso

    Camerun/Marocco-Nigeria/Algeria/Congo DR

  • COSTA D'AVORIO-BURKINA FASO DOVE VEDERLA

    La partita Costa d'Avorio-Burkina Faso si può vedere in diretta tv e streaming su Sportitalia, in chiaro e gratis per tutti.

    Sul canale 60 del digitale terrestre o il 560 del satellite, la gara di quest'oggi è disponibile live dalle ore 20:00 italiane.

    In alternativa è possibile seguire la Coppa d'Africa tramite l'app o il sito ufficiale di Sportitalia.

  • ROMA E UDINESE OSSERVANO

    Unici giocatori di Serie A presenti in Costa d'Avorio-Burkina Faso sono Ndicka, difensore centrale della Roma, e Bayo, attaccante dell'Udinese.

    Qualora la sua Costa d'Avorio dovesse passare il turno, allora Ndicka salterà anche la prossima partita della Roma. Davanti ad un eventuale ulteriore qualificazione, il titolare giallorosso salterà anche le gare contro Torino, una valida per la Coppa Italia e una per il campionato, e Sassuolo.

    Stesso discorso per Bayo dell'Udinese, con i bianconeri che affronteranno nello stesso periodo Pisa e Inter.

  • NON SOLO LA COPPA D'AFRICA: LE PARTITE DI OGGI

    18.00 Lecce-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    19.00 Granada-Rayo Vallecano (Coppa del Re) - DAZN

    20.00 Costa d'Avorio-Burkina Faso (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    20.45 Sassuolo-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.00 West Ham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

    21.00 Rangers-Aberdeen (Campionato scozzese) - COMO TV

