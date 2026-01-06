(C)Getty Images
Dove vedere Costa d'Avorio-Burkina Faso oggi in tv: alle ore 20 la diretta in chiaro di Coppa d'Africa
IL TABELLONE DI COPPA D'AFRICA
QUARTI DI FINALE
Mali-Senegal
Egitto-Costa d'Avorio/Burkina Faso
Camerun-Marocco
Nigeria-Algeria/Congo DR
SEMIFINALI
Mali/Senegal-Egitto/Costa d'Avorio/Burkina Faso
Camerun/Marocco-Nigeria/Algeria/Congo DR
COSTA D'AVORIO-BURKINA FASO DOVE VEDERLA
La partita Costa d'Avorio-Burkina Faso si può vedere in diretta tv e streaming su Sportitalia, in chiaro e gratis per tutti.
Sul canale 60 del digitale terrestre o il 560 del satellite, la gara di quest'oggi è disponibile live dalle ore 20:00 italiane.
In alternativa è possibile seguire la Coppa d'Africa tramite l'app o il sito ufficiale di Sportitalia.
ROMA E UDINESE OSSERVANO
Unici giocatori di Serie A presenti in Costa d'Avorio-Burkina Faso sono Ndicka, difensore centrale della Roma, e Bayo, attaccante dell'Udinese.
Qualora la sua Costa d'Avorio dovesse passare il turno, allora Ndicka salterà anche la prossima partita della Roma. Davanti ad un eventuale ulteriore qualificazione, il titolare giallorosso salterà anche le gare contro Torino, una valida per la Coppa Italia e una per il campionato, e Sassuolo.
Stesso discorso per Bayo dell'Udinese, con i bianconeri che affronteranno nello stesso periodo Pisa e Inter.
NON SOLO LA COPPA D'AFRICA: LE PARTITE DI OGGI
18.00 Lecce-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
19.00 Granada-Rayo Vallecano (Coppa del Re) - DAZN
20.00 Costa d'Avorio-Burkina Faso (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.45 Sassuolo-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 West Ham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Rangers-Aberdeen (Campionato scozzese) - COMO TV
