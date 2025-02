Dove vedere la Coppa del Re in tv e streaming: chi trasmette Valencia-Barcellona, Leganes-Real Madrid e i quarti di finale

Dove vedere i quarti di finale di Coppa del Re: diretta tv e streaming delle partite di Real Madrid e Barcellona.

La Coppa del Re entra nella fase più calda con l'inizio dei quarti di finale: ad aprire le danze l'Atletico Madrid in casa contro il Getafe, poi il Real Madrid in trasferta contro il Leganés.

A chiudere questo turno ad elimazione diretta della coppa spagnola saranno Real-Sociedad-Osasuna e Valencia-Barcellona.

Ma dove si possono vedere le partite di Coppa del Re?

Di seguito le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming gli incontri delle formazioni guidate da Carlo Ancelotti e Hans Flick ma non solo.