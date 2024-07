Dove vedere la Champions League oggi in tv e streaming: diretta delle partite il 23 luglio? Tutte le info

La prima partita di Mourinho alla guida del Fenerbahce, il Lugano e le squadre dei minori campionati d'Europa in campo questa sera.

Secondo turno di Champions League 2024/2025, via via si fa sempre più sul serio. In attesa delle italiane e dell'unico girone che sostituisce i canonici otto, le squadre qualificate ai preliminari provano ad avanzare nel massimo torneo continentale con le gare di luglio e agosto.

In campo tra le altre anche il Fenerbahce di Mourinho, alla prima sfida ufficiale sulla panchina del club turco, la sorpresa di Andorra Santa Coloma, oltre alle formazioni provenienti dai minori campionati europei come Gibilterra, Irlanda e Galles.

Il secondo turno, come tutti i preliminari si svolge in partite di andata e ritorno, che deciderà quali tra le squadre attualmente in scena potranno prendere parte a quello successivo, il penultimo prima della vera e propria Champions League 24/25.