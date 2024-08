Dove vedere Cagliari-Carrarese in tv oggi: diretta gratis e canale della Coppa Italia, anche in streaming

Parte la stagione ufficiale del Cagliari, di scena in Coppa Italia contro la Carrarese: chi trasmette la partita di stasera in diretta tv.

Salutato Claudio Ranieri e il grande eroe Sir con la salvezza del 2023/2024, il Cagliari riparte da Nicola e da una nuova stagione. In attesa del campionato e della sfida contro la Roma prevista domenica, la squadra rossoblù fa il suo esordio ufficiale in Coppa Italia, contro la Carrarese.

La squada toscana, reduce da un grande torneo di C 23/24 in cui ha lottato fino all'ultimo per la Serie B, ha eliminato nel turno eliminatorio di Coppa Italia il Catania, guadagnandosi la sfida contro il Cagliari in terra sarda. Per entrambe in palio c'è il passaggio ai sedicesimi del torneo.

La gara tra Cagliari e Carrarese chiude di fatto il quadro dei 32esimi di finale, essendo l'ultima delle sedici sfide previste tra il 10 e il 12 agosto 2024. Grande attesa alla Unipol Domus del capoluogo isolano, con i tifosi che hanno risposto alla grande con oltre 16.000 biglietti venduti.