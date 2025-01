Dove vedere Club Brugge-Juventus in tv oggi: la partita di Champions stasera su Sky e NOW dalle 21:00

La Juventus si gioca in Belgio una larga fetta della sua stagione: in palio playoff e ottavi di Champions, dove vedere la partita in tv e streaming.

La Juventus è rinata dopo aver battuto il Milan in campionato? Si vedrà, considerando come la squadra bianconera abbia bisogno della prova continuità per vivere una seconda parte di annata al top. Stasera, in Belgio, Di Gregorio e compagni si giocano tantissimo: sfida al Club Brugge per la settima e penultima gara di Champions League.

Non ancora qualificata nè agli ottavi nè ai playoff, con una vittoria stasera (ore 21:00), la Juventus potrebbe strappare almeno la certezza di partecipare agli spareggi, nonostante come ovvio la proprità sia quella di evitarli puntando direttamente gli ottavi che si giocheranno il prossimo marzo.

Nella giornata di oggi la partita della Juventus sarà seguitissima, sia per capire se arriverà una conferma dopo la vittoria del campionato, sia per capire in che modo Madama si confronterà con un'Europa quasi sempre ostica, ma attualmente meno in questa annata.