Dopo Bayern-Real, un'altra grande sfida di Champions in diretta tv e streaming: è l'ora di Borussia Dortmund contro PSG.

Cinque mesi dopo il doppio scontro nel girone di ferro, di cui ha fatto parte anche il Milan, Borussia Dortmund e PSG danno vita alla semifinale d'andata di Champions League. Si parte in Germania, mentre nel match di ritorno si deciderà chi giocherà a Wembley la finalissima del torneo 2023/2024.

Una gara a sorpresa per le semifinali, che terrà comunque incollati milioni di persone in Italia e in tutto il mondo: il secondo grande evento di Champions con cui si apre maggio.