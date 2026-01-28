Getty Images
Dove vedere Borussia Dortmund-Inter oggi in tv: due canali per la diretta
DORTMUND-INTER, NIENTE DIRETTA IN CHIARO
Nessuna partita di Champions League che coinvolge le italiane è prevista nei canali in chiaro in tv, dunque gratis.
Per seguire Borussia Dortmund-Inter live questa sera bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky o NOW.
I CANALI PER BORUSSIA DORTMUND-INTER
Borussia Dortmund-Inter si può vedere su due canali, su Sky, Sky Go e NOW, dunque in diretta tv o streaming.
Per guardare l'Inter questa sera, con avvo del match alle ore 21:00, basta accedere ai canali numero 202 o 253, rispettivamente Sky Sport Calcio e Sky Sport.
TUTTE LE PARTITE DI OGGI IN TV
21.00 Napoli-Chelsea (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Monaco-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Inter (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Union SG-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Manchester City-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 PSG-Newcastle (Champions League) - SKY SPOR T (canale 257) e NOW
21.00 Liverpool-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
21.00 Barcellona-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT MIX e NOW
17 PARTITE IN CONTEMPORANEA IN TV
Sul canale 251 di Sky, Sky Go e NOW è possibile vedere Diretta Gol con il rimbalzo di linea dai 17 campi su 18, dunque anche l'Inter.
L'unica eccezione è data da Napoli-Chelsea, non presenta tra le partite in contemporanea sul canale Sky Sport in virtù dell'esclusiva diretta dell'evento su Prime Video.
