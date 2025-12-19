Dove vedere Bologna-Inter in tv oggi gratis: scelto il canale della Supercoppa, stasera diretta in chiaro per tutti

Italia 1 è il canale scelto per trasmettere Bologna-Inter di questa sera.

Il calcio d'inizio della sfida è previsto oggi alle 20:00 sul canale 6 del digitale terrestre o il numero 106 per chi utilizza il decoder Sky.

Prima del match in quel di Riad, Arabia Saudita, sono previste interviste ed approfondimenti, così come saranno di scena anche al termine. La finalissima tra Napoli e una tra Bologna e Inter si giocherà il 22 dicembre, sempre nello stessa città.