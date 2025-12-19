Getty Images Sport
Dove vedere Bologna-Inter in tv oggi gratis: scelto il canale della Supercoppa, stasera diretta in chiaro per tutti
LA SUPERCOPPA ITALIANA SU MEDIASET
Le due semifinali e la finalissima della Supercoppa Italiana sono disponibili sulle reti Mediaset, sia in tv che in streaming.
L'edizione 2025, infatti, è in esclusiva su Mediaset, con la possibilità di guardare Bologna-Inter e la finale del Napoli con la vincitrice odierna.
La visione delle gare di Supercoppa su Mediaset è gratis e in chiaro per tutti.
BOLOGNA-INTER DOVE VEDERLA GRATIS IN TV
Italia 1 è il canale scelto per trasmettere Bologna-Inter di questa sera.
Il calcio d'inizio della sfida è previsto oggi alle 20:00 sul canale 6 del digitale terrestre o il numero 106 per chi utilizza il decoder Sky.
Prima del match in quel di Riad, Arabia Saudita, sono previste interviste ed approfondimenti, così come saranno di scena anche al termine. La finalissima tra Napoli e una tra Bologna e Inter si giocherà il 22 dicembre, sempre nello stessa città.
LA SEMIFINALE DI STASERA IN STREAMING
Allo stesso modo, Bologna-Inter è disponibile in streaming gratis e in chiaro per tutti quest'oggi.
Dalle 19:00 è possibile seguire la Supercoppa Italiana in live streaming tramite il sito di Sport Mediaset o in alternativa utilizzando l'app o il sito di Mediaset Infinity.
Tramite Sport Mediaset non è necessaria la registrazione per guardare Inter contro Bologna, mentre sull'app e sul sito di Mediaset Infinity sì (sempre gratuitamente).
LA GUIDA TV DI OGGI, NON SOLO BOLOGNA-INTER
20.00 Bologna-Inter (Supercoppa Italiana) - ITALIA 1
20.30 Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.30 Bari-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Audace Cerignola-Benevento (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Cosenza-Cavese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Giugliano-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Valencia-Maiorca (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Lens-Feignies Aulnoye (Coppa di Francia) - COMO TV
