Dove vedere Bologna-Gitschberg Jochtal in tv oggi: l'amichevole estiva gratis e in chiaro

Campione della Coppa Italia, il Bologna torna in campo per le prime amichevoli estive: il match odierno contro il Gitschberg è disponibile in tv.

Due mesi dopo la fine dell'annata 2024/2025, già leggendaria per la conquista della Coppa Italia, il Bologna di Vincenzo Italiano scende in campo per la prima amichevole estiva. Rossoblù in campo alle 18:00 contro i dilettanti del Gitschberg Jochtal, club di Valles in cui la squadra sta svolgendo il ritiro pre-campionato.

C'è grande entusiasmo per il Bologna dopo le ultime stagioni, con i tifosi del club che non vedevano l'ora di riabbracciare i propri idoli: la nuova annata comincia oggi, in attesa della prima gara ufficiale prevista tra poco più di un mese contro la Roma di Gasperini.

Bologna-Gitschberg, dal vivo a Valles per i titosi presenti a Rio di Pusteria, è comunque disponibile per la visione tv e streaming dalle 18 odierne: l'attesa dei fans rossoblù è finita.