Yildiz Conceicao ChampionsGetty Images
GOAL

Dove vedere Bodo-Juventus oggi in tv: ecco i canali, ma nessuna diretta gratis

La Juventus contro il Bodo/Glimt in Norvegia, tutte le info per guardare la partita di questa sera live in tv e streaming.

La Juventus, oggi, può solo vincere. Dopo aver mancato il successo nei quattro turni di Champions precedenti, la squadra bianconera deve espugnare il campo del Bodo/Glimt per rilanciarsi in chiave playoff. In Norvegia, però, non sarà affatto facile, considerando le temperature rigide.

A quota tre dopo i primi quattro turni, con il Bodo invece a due, stasera la Juventus non può sbagliare, visto che un pareggio o una sconfitta allontanerebbe sensibilmente la possibilità di confrontarsi con la fase ad eliminazione diretta del torneo europeo.

Bodo/Glimt-Juventus si può vedere alle 21:00 di questa sera: un match affascinante, visto l'ambiente.

  • LA PARTITA DELLA JUVENTUS IN CHIARO?

    No, la partita di questa sera non è visibile in chiaro.

    Per guardare Bodo/Glimt-Juventus in diretta tv e streaming, infatti, bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky o NOW, che trasmettono l'intera Champions in esclusiva ad eccezione di una partita del mercoledì prevista su Prime Video.

  • BODO/GLIMT-JUVE, DOVE VEDERLA SU SKY E NOW

    • Sky Sport Uno
    • Sky Sport 

    Sono due i canali scelti per vedere la partita della Juventus di questa sera in diretta tv e streaming tramite Sky, Sky Go e NOW.

    In particolare, Bodo-Juventus è disponibile su Sky Sport Uno, numero 201, e Sky Sport, numero 252.

    In contemporanea, su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) è disponibile live Napoli-Qarabag.

  • TUTTA LA CHAMPIONS: LA GUIDA TV DI OGGI

    18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.45 Ajax-Benfica (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    18.45 Galatasaray-Union SG (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Bodo/Glimt-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Napoli-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Chelsea-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Manchester City-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Marsiglia-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

    21.00 Borussia Dortmund-Villarreal (Champions League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

    21.00 Slavia Praga-Athletic (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

  • IL CALENDARIO EUROPEO DELLA JUVE

    • Oggi, vs Bodo Glimt in Norvegia
    • 10 dicembre, vs Pafos a Torino
    • 21 gennaio, vs Benfica a Torino
    • 28 gennaio, vs Monaco nel Principato
