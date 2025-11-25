Dove vedere Bodo-Juventus oggi in tv: ecco i canali, ma nessuna diretta gratis

La Juventus, oggi, può solo vincere. Dopo aver mancato il successo nei quattro turni di Champions precedenti, la squadra bianconera deve espugnare il campo del Bodo/Glimt per rilanciarsi in chiave playoff. In Norvegia, però, non sarà affatto facile, considerando le temperature rigide.
A quota tre dopo i primi quattro turni, con il Bodo invece a due, stasera la Juventus non può sbagliare, visto che un pareggio o una sconfitta allontanerebbe sensibilmente la possibilità di confrontarsi con la fase ad eliminazione diretta del torneo europeo.
Bodo/Glimt-Juventus si può vedere alle 21:00 di questa sera: un match affascinante, visto l'ambiente.