Dove vedere Bodo/Glimt-Inter di Champions League oggi: diretta in chiaro? Canale tv e streaming

Archiviato il tanto discusso derby d'Italia con la Juventus, l'Inter si immerge nell'atmosfera europea affrontando il Bodo/Glimt nell'andata dei Playoff della Champions League 2025/2026.

Primo round in Norvegia, ritorno a San Siro il 24 febbraio alle 21:00: per la squadra di Cristian Chivu l'imperativo è non commettere passi falsi, tentando di costruirsi il percorso qualificazione che conduce agli ottavi fin dalla trasferta in terra scandinava.

Qual è il canale tv di Bodo/Glimt-Inter? Sarà trasmessa in chiaro? Le info su diretta e copertura streaming del match di oggi.