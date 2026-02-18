Dove vedere Bodo/Glimt-Inter di Champions League oggi: diretta in chiaro? Canale tv e streaming

Smart TVs e lettore Blu-Ray
1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sul tuo smart TV o sul tuo lettore Blu-Ray scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.
2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.
3. Scegli l'evento.
Lettore multimediale
1. Apri l'app Amazon Prime Video. Se l'app non è già installata, puoi scaricarla dall'App store del tuo lettore multimediale in streaming.
2. Registra il tuo lettore multimediale in uno dei seguenti modi:
seleziona "Accedi e inizia a guardare" per inserire i dati del tuo account direttamente dal dispositivo
oppure
scegli "Registrati sul sito web Amazon" per ottenere un codice di 5-6 caratteri.
Accedi al tuo account Amazon e inserisci il codice.
Console di gioco
1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sulla tua console di gioco, scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.
2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.
3. Scegli l'evento.
Fire Tablet
1. Apri Video dalla schermata Home.
2. Scegli l'evento.
iPhone e iPad
1. Cerca Amazon Prime Video sull’App Store e scarica l’app.
2. Lancia l’app e accedi con il tuo account Amazon Prime.
3. Guarda i video direttamente dall’app.
Smartphone e tablet Android
1. Vai sull’app store Google Play del tuo dispositivo e scarica l’app Amazon Prime Video.
2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.
3. Guarda i video direttamente dall’app.
Google Chromecast
1. Dall'app Prime Video, seleziona l'icona Trasmetti.
2. Seleziona il dispositivo Chromecast che desideri utilizzare. Nota: il dispositivo iOS o Android deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Chromecast.
3. Seleziona l'evento che desideri guardare. Il titolo selezionato viene visualizzato sul televisore a cui è connesso il dispositivo Chromecast.
PC Windows o tablet
1. Sul tuo dispositivo, vai su Microsoft Store e scarica l’app Amazon Prime Video.
2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime o Prime Video.
3. Scegli l'evento e inizia la visione nell’app.