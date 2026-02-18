Goal.com
Barella InterGetty Images
Claudio D'Amato

Dove vedere Bodo/Glimt-Inter di Champions League oggi: diretta in chiaro? Canale tv e streaming

Il canale tv di Bodo/Glimt-Inter, andata dei Playoff di Champions League, nonché le info su diretta in chiaro e copertura streaming della partita di stasera.

Archiviato il tanto discusso derby d'Italia con la Juventus, l'Inter si immerge nell'atmosfera europea affrontando il Bodo/Glimt nell'andata dei Playoff della Champions League 2025/2026.

Primo round in Norvegia, ritorno a San Siro il 24 febbraio alle 21:00: per la squadra di Cristian Chivu l'imperativo è non commettere passi falsi, tentando di costruirsi il percorso qualificazione che conduce agli ottavi fin dalla trasferta in terra scandinava.

Qual è il canale tv di Bodo/Glimt-Inter? Sarà trasmessa in chiaro? Le info su diretta e copertura streaming del match di oggi.

  • CANALE TV E DIRETTA STREAMING DI BODO/GLIMT-INTER

    Bodo/Glimt-Inter non sarà trasmessa su alcun canale tv, in quanto il Playoff d'andata di Champions è un'esclusiva Amazon Prime Video.

  • BODO/GLIMT-INTER IN CHIARO?

    Di conseguenza, per vedere Bodo/Glimt-Inter in diretta stasera, occorrerà abbonarsi ad Amazon Prime: la partita, dunque, non sarà visibile in chiaro.

  • COME VEDERE BODO/GLIMT-INTER IN TV E STREAMING OGGI

    Smart TVs e lettore Blu-Ray

    1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sul tuo smart TV o sul tuo lettore Blu-Ray scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

    2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

    3. Scegli l'evento.

    Lettore multimediale

    1. Apri l'app Amazon Prime Video. Se l'app non è già installata, puoi scaricarla dall'App store del tuo lettore multimediale in streaming.

    2. Registra il tuo lettore multimediale in uno dei seguenti modi:

    seleziona "Accedi e inizia a guardare" per inserire i dati del tuo account direttamente dal dispositivo

    oppure

    scegli "Registrati sul sito web Amazon" per ottenere un codice di 5-6 caratteri.

    Accedi al tuo account Amazon e inserisci il codice.

    Console di gioco

    1. Se l'applicazione Amazon Prime Video non è preinstallata sulla tua console di gioco, scarica l'app nella sezione App del tuo dispositivo.

    2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

    3. Scegli l'evento.

    Fire Tablet

    1. Apri Video dalla schermata Home.

    2. Scegli l'evento.

    iPhone e iPad

    1. Cerca Amazon Prime Video sull’App Store e scarica l’app.

    2. Lancia l’app e accedi con il tuo account Amazon Prime.

    3. Guarda i video direttamente dall’app.

    Smartphone e tablet Android

    1. Vai sull’app store Google Play del tuo dispositivo e scarica l’app Amazon Prime Video.

    2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime.

    3. Guarda i video direttamente dall’app.

    Google Chromecast

    1. Dall'app Prime Video, seleziona l'icona Trasmetti.

    2. Seleziona il dispositivo Chromecast che desideri utilizzare. Nota: il dispositivo iOS o Android deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Chromecast.

    3. Seleziona l'evento che desideri guardare. Il titolo selezionato viene visualizzato sul televisore a cui è connesso il dispositivo Chromecast.

    PC Windows o tablet

    1. Sul tuo dispositivo, vai su Microsoft Store e scarica l’app Amazon Prime Video.

    2. Apri l’app Amazon Prime Video e accedi con il tuo account Amazon Prime o Prime Video.

    3. Scegli l'evento e inizia la visione nell’app.

  • A CHE ORA SI GIOCA BODO/GLIMT-INTER DI CHAMPIONS STASERA?

    Il calcio d'inizio di Bodo/Glimt-Inter, match valevole per l'andata dei Playoff della Champions League di questa stagione, è previsto stasera alle ore 21:00 italiane.

