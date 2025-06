Dove vedere Benfica-Chelsea in tv oggi: primo scontro europeo negli ottavi alle 22.00

Dopo Palmeiras contro Botafogo, la seconda partita in chiaro della giornata: Benfica vs Chelsea per conquistare i quarti del Mondiale.

Il derby brasiliano (Palmeiras-Botafogo) alle 18:00, dunque il primo scontro europeo negli ottavi del Mondiale per Club. Alle ore 22:00 italiane, infatti, si gioca la partita tra Benfica e Chelsea, che completerà il primo quarto del torneo attualmente in corso negli Stati Uniti.

Superati rispettivamente il gruppo C e il gruppo D, il Benfica come capolista davanti al Bayern Monaco e il Chelsea seconda alle spalle del Flamengo, stasera il match del Bank of America Stadium che definità la prima squadra europea nei quarti del Mondiale.

Mondiale, che come noto oramai, è visibile in diretta tv e streaming gratis e in chiaro per tutti: basta accedere alla propria tv o al proprio dispositivo mobile o fisso dalle 22:00 per vedere Benfia-Chelsea dal vivo.