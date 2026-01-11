Getty Images
Dove vedere Barcellona-Real oggi in tv: la finale di Supercoppa gratis e in chiaro su Youtube
IL CLASICO DI STASERA SU YOUTUBE
Per guardare il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, che in quel di Jeddah (Arabia Saudita) assegna la Supercoppa spagnola, basta accedere all'app o al sito di Youtube.
Non è dunque necessaria alcuna registrazione o abbonamento per seguire Barcellona-Real, il Clasico che arriva a tre mesi dalla vittoria dei Blancos al Bernabeu (2-1, match d'andata della Liga).
BARCELLONA-REAL MADRID, IL CANALE SU YOUTUBE
Il canale Youtube denominato 'Cronache di spogliatoio' trasmette Barcellona-Real Madrid, finale della Supercoppa spagnola.
Per guardare il Clasico live, tramite sito o app di Youtube, basta digitare 'Cronache di spogliatoio', entrare nel canale e accedere alla sezione live, dove è presente la diretta di Barcellona-Real Madrid.
In alternativa basta copiare 'Live ESCLUSIVA: Barcellona-Real Madrid | FINALE Supercoppa di Spagna 2026' per trovare subito l'evento su Youtube.
ESCLUSIVA SU YOUTUBE?
L'unico modo per vedere Barcellona-Real Madrid di questa sera è tramite Youtube e il canale Cronache di spogliatoio.
La Supercoppa Spagnola è stata acquisita da Cronache in esclusiva e dopo le due semifinali che hanno permesso a Real Madrid e Barcellona di accedere all'ultimo atto del torneo, è tempo proprio della finalissima che deciderà la vincitrice del torneo.
BARCELLONA O REAL, CHI HA VINTO PIÙ SUPERCOPPE?
Barcellona e Real Madrid hanno vinto la maggior parte delle edizioni della Supercoppa spagnola, ovvero ben 28 su 42.
Il team catalano è quello con più Supercoppe conquistare, ben 15, mentre il Real ha avuto la meglio 13 volte. Per capire la differenza con gli altri club, basti pensare che al terzo posto ci sono Athletic Bilbao e Deportivo La Coruba, entrambe a 3 successi.
Dal 2016 ad oggi l'Athletic Bilbao ha conquistato l'edizione 2021, ma per il resto hanno vinto solamente Barcellona e Real Madrid.
