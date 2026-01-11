Dove vedere Barcellona-Real oggi in tv: la finale di Supercoppa gratis e in chiaro su Youtube

Barcellona e Real Madrid hanno vinto la maggior parte delle edizioni della Supercoppa spagnola, ovvero ben 28 su 42.

Il team catalano è quello con più Supercoppe conquistare, ben 15, mentre il Real ha avuto la meglio 13 volte. Per capire la differenza con gli altri club, basti pensare che al terzo posto ci sono Athletic Bilbao e Deportivo La Coruba, entrambe a 3 successi.

Dal 2016 ad oggi l'Athletic Bilbao ha conquistato l'edizione 2021, ma per il resto hanno vinto solamente Barcellona e Real Madrid.