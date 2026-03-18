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Francesco Schirru

Dove vedere Barcellona-Newcastle oggi in tv: due canali per la diretta delle ore 18.45

Dopo l'1-1 dell'andata in terra inglese, Barcellona e Newcatle giocano il ritorno degli ottavi di Champions League: in palio un posto nei quarti del torneo.

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  • NIENTE DIRETTA IN CHIARO

    Le partite odierne di Champions League non sono disponibili in diretta gratis e in chiaro per tutti, dunque anche la partite delle 18.45 tra Barcellona e Newcastle.

    Dopo l'1-1 dell'andata una delle due squadre otterà il pass per i quarti di finale del torneo: in caso di parità questa sera si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori per decidere la qualificata al turno successivo.

    La vincente sfiderà una tra Atletico Madrid e Tottenham, dunque possibile derby nei quarti di aprile.

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  • BARCELLONA-NEWCASTLE, DOVE GUARDARLA

    Barcellona-Newcastle è disponibile in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go o NOW.

    Attraverso la tv, via app o sito ufficiale, la partita tra Barcellona e Newcastle di questa sera si può vedere in diretta sui canali numero 201 o 254, ovvero Sky Sport Uno o Sky Sport.


    Segui Barca-Newcastle su NOW


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  • NON SOLO BARCA-NEWCASTLE, LE GARE DI OGGI LIVE

    19.00 Frosinone-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Zona Serie B - DAZN

    20.00 Avellino-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Carrarese-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Pescara-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Al Ahli-Al Hilal (King's Cup) - COMO TV

    20.00 Al Kholood-Al Ittihad (King's Cup) - COMO TV

    20.30 Potenza-Latina (Finale andata Coppa Italia Serie C) -  RAI SPORT, SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Bayern-Atalanta (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

    21.00 Liverpool-Galatasaray (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Tottenham-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

  • IL TABELLONE DI CHAMPIONS

    QUARTI

    PSG-Galatasaray o Liverpool

    Real Madrid-Atalanta o Bayern

    Newcastle o Barcellona-Atletico Madrid o Liverpool

    Sporting Lisbona-Arsenal

    SEMIFINALI

    PSG/Galatasaray/Liverpool-Real Madrid/Atalanta/Bayern

    Newcastle/Barcellona/Atletico Madrid/Liverpool-Sporting Lisbona/Arsenal

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