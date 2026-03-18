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Dove vedere Barcellona-Newcastle oggi in tv: due canali per la diretta delle ore 18.45
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NIENTE DIRETTA IN CHIARO
Le partite odierne di Champions League non sono disponibili in diretta gratis e in chiaro per tutti, dunque anche la partite delle 18.45 tra Barcellona e Newcastle.
Dopo l'1-1 dell'andata una delle due squadre otterà il pass per i quarti di finale del torneo: in caso di parità questa sera si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori per decidere la qualificata al turno successivo.
La vincente sfiderà una tra Atletico Madrid e Tottenham, dunque possibile derby nei quarti di aprile.
BARCELLONA-NEWCASTLE, DOVE GUARDARLA
Barcellona-Newcastle è disponibile in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go o NOW.
Attraverso la tv, via app o sito ufficiale, la partita tra Barcellona e Newcastle di questa sera si può vedere in diretta sui canali numero 201 o 254, ovvero Sky Sport Uno o Sky Sport.
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NON SOLO BARCA-NEWCASTLE, LE GARE DI OGGI LIVE
19.00 Frosinone-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Avellino-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Carrarese-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Pescara-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Al Ahli-Al Hilal (King's Cup) - COMO TV
20.00 Al Kholood-Al Ittihad (King's Cup) - COMO TV
20.30 Potenza-Latina (Finale andata Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Bayern-Atalanta (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Liverpool-Galatasaray (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Tottenham-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
IL TABELLONE DI CHAMPIONS
QUARTI
PSG-Galatasaray o Liverpool
Real Madrid-Atalanta o Bayern
Newcastle o Barcellona-Atletico Madrid o Liverpool
Sporting Lisbona-Arsenal
SEMIFINALI
PSG/Galatasaray/Liverpool-Real Madrid/Atalanta/Bayern
Newcastle/Barcellona/Atletico Madrid/Liverpool-Sporting Lisbona/Arsenal
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