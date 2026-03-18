Dove vedere Barcellona-Newcastle oggi in tv: due canali per la diretta delle ore 18.45

Le partite odierne di Champions League non sono disponibili in diretta gratis e in chiaro per tutti, dunque anche la partite delle 18.45 tra Barcellona e Newcastle.

Dopo l'1-1 dell'andata una delle due squadre otterà il pass per i quarti di finale del torneo: in caso di parità questa sera si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori per decidere la qualificata al turno successivo.

La vincente sfiderà una tra Atletico Madrid e Tottenham, dunque possibile derby nei quarti di aprile.