Pubblicità
Pubblicità
Barcellona Athletic Bilbao SupercoppaGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Barcellona-Athletic oggi in tv: la Supercoppa Spagnola in chiaro stasera, via app

In Arabia Saudita comincia la Supercoppa spagnola, questa sera il Barcellona sfida l'Athletic Bilbao: diretta in tv e streaming gratis per tutti senza registrazione o abbonamento.

Pubblicità

  • BARCELLONA-ATHLETIC DOVE VEDERLA STASERA

    La Supercoppa spagnola di oggi è visibile in esclusiva su Youtube, gratis e in chiaro per tutti.

    Le due semifinali e la finalissima della Supercoppa, con Real Madrid e Atletico Madrid impegnate nella seconda sfida di scena domani, sono visibili attraverso l'app di Youtube o il sito dello stesso servizio.

    Non è necessaria alcuna registrazione o abbonamento per seguire Barcellona-Athletic Bilbao di questa sera.

    • Pubblicità

  • IL CANALE PER VEDERE BARCELLONA-ATHLETIC

    Il canale Youtube 'Cronache di Spogliatoio' trasmette Barcellona-Athletic Bilbao di oggi, così come il Derby di Madrid di domani e la finalissima che assegnerà la Supercoppa Spagnola.

    Su Youtube basta digitare 'Cronache' per trovare il canale 'Cronache di spogliatoio': al suo interno basta accedere alla sezione live e selezionare Barcellona-Athletic Bilbao per seguire la Supercoppa spagnola in diretta.

    Per chi volesse utilizzare direttamente il sito di Youtube, il procedimento è lo stesso: Cronache e dunque 'live' per seguire la partita di questa sera, con calcio d'inizio alle ore 20:00.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COME VEDERE YOUTUBE E IL BARCELLONA

    L'app di Youtube è presente nelle maggiori smart tv, nelle console per videogiochi, su Firestick, nonchè su tablet e cellulari vari, oltre ad essere disponibile via sito ufficiale attraverso il proprio computer.

    Chi ha un Chromecast può avviare Youtube sul proprio cellulare e trasmettere la partita alla propria tv, qualora questa non sia dotata delle app.

    Sono dunque svariati i modi per vedere Youtube e la partita tra Barcellona e Athletic Bilbao. Stesse modalità per la sfida tra Real e Atletico di finale, nonchè per la finalissima tra le due squadre vincitrici.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • NON SOLO BARCELLONA-ATHLETIC: LA GUIDA TV DI OGGI

    20.00 Barcellona-Athletic (Supercoppa di Spagna) - CRONACHE DI SPOGLIATOIO

    20.30 Manchester City-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.30 Fulham-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    20.30 Crystal Palace-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

    20.30 Bournemouth-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

    20.30 Brentford-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

    20.45 Parma-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.45 Lazio-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Torino-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

    21.15 Burnley-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW

    21.15 Newcastle-Leeds (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
0