Dove vedere Barcellona-Athletic oggi in tv: la Supercoppa Spagnola in chiaro stasera, via app

L'app di Youtube è presente nelle maggiori smart tv, nelle console per videogiochi, su Firestick, nonchè su tablet e cellulari vari, oltre ad essere disponibile via sito ufficiale attraverso il proprio computer.

Chi ha un Chromecast può avviare Youtube sul proprio cellulare e trasmettere la partita alla propria tv, qualora questa non sia dotata delle app.

Sono dunque svariati i modi per vedere Youtube e la partita tra Barcellona e Athletic Bilbao. Stesse modalità per la sfida tra Real e Atletico di finale, nonchè per la finalissima tra le due squadre vincitrici.