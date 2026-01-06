Getty Images
Dove vedere Barcellona-Athletic oggi in tv: la Supercoppa Spagnola in chiaro stasera, via app
BARCELLONA-ATHLETIC DOVE VEDERLA STASERA
La Supercoppa spagnola di oggi è visibile in esclusiva su Youtube, gratis e in chiaro per tutti.
Le due semifinali e la finalissima della Supercoppa, con Real Madrid e Atletico Madrid impegnate nella seconda sfida di scena domani, sono visibili attraverso l'app di Youtube o il sito dello stesso servizio.
Non è necessaria alcuna registrazione o abbonamento per seguire Barcellona-Athletic Bilbao di questa sera.
IL CANALE PER VEDERE BARCELLONA-ATHLETIC
Il canale Youtube 'Cronache di Spogliatoio' trasmette Barcellona-Athletic Bilbao di oggi, così come il Derby di Madrid di domani e la finalissima che assegnerà la Supercoppa Spagnola.
Su Youtube basta digitare 'Cronache' per trovare il canale 'Cronache di spogliatoio': al suo interno basta accedere alla sezione live e selezionare Barcellona-Athletic Bilbao per seguire la Supercoppa spagnola in diretta.
Per chi volesse utilizzare direttamente il sito di Youtube, il procedimento è lo stesso: Cronache e dunque 'live' per seguire la partita di questa sera, con calcio d'inizio alle ore 20:00.
COME VEDERE YOUTUBE E IL BARCELLONA
L'app di Youtube è presente nelle maggiori smart tv, nelle console per videogiochi, su Firestick, nonchè su tablet e cellulari vari, oltre ad essere disponibile via sito ufficiale attraverso il proprio computer.
Chi ha un Chromecast può avviare Youtube sul proprio cellulare e trasmettere la partita alla propria tv, qualora questa non sia dotata delle app.
Sono dunque svariati i modi per vedere Youtube e la partita tra Barcellona e Athletic Bilbao. Stesse modalità per la sfida tra Real e Atletico di finale, nonchè per la finalissima tra le due squadre vincitrici.
NON SOLO BARCELLONA-ATHLETIC: LA GUIDA TV DI OGGI
20.00 Barcellona-Athletic (Supercoppa di Spagna) - CRONACHE DI SPOGLIATOIO
20.30 Manchester City-Brighton (Premier League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Fulham-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Crystal Palace-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.30 Bournemouth-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
20.30 Brentford-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
20.45 Parma-Inter (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Lazio-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Torino-Udinese (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
21.15 Burnley-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
21.15 Newcastle-Leeds (Premier League) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
