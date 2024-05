Dove vedere Atalanta U23-Catania stasera in tv: canale e diretta streaming dei playoff oggi

Il Catania entra in gioco nei playoff di Serie C: dove vedere in tv e streaming la partita degli etnei e il resto delle gare odierne.

I playoff di Serie C continuano. Dopo le prime due partite relative alla fase a gironi, è ora di quelli della nazionale con gli incroci tra i vari gruppi.

Insieme alle qualificate dai turni precedenti Taranto, Perugia, Triestina, Casertana, Atalanta Under 23 e Juventus Next Gen, entrano in gioco anche Catania, Benevento, Carrarese e Vicenza.

Il Catania parte dal primo turno fase nazionale in virtù della vittoria di Coppa Italia: di fronte l'Atalanta Under 23, che al primo anno di Serie C ha già la possibilità di lottare per arrivare in Serie B.