Amichevoli di Serie A oggi, come vederle in tv e streaming: canale e programmazione odierna per le venti squadre del campionato, dalla Juve all'Inter.

Un mese di amichevoli prima di tornare in campo ufficialmente. Le venti squadre di Serie A cominciano la propria serie di match di preparazione all'annata 2025/2026, al via a metà agosto con i turni preliminari di Coppa Italia e dunque con le prime giornate del massimo campionato. Dal Napoli all'Inter, passando per Juventus, Milan, Cagliari e tutte le altre, le società di Serie A affrontano squadre dilettantistiche italiane, avversarie ben note ma anche big assolute del panorama europea. In questa pagina tutte le informazioni sulle partite odierne e come vederle in tv: dai canali, all'avversaria di turno, fino all'orario previsto questa sera. L'articolo prosegue qui sotto