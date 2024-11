Si può vedere Al Nassr-Al Hilal oggi in tv gratis? Big match in Arabia Saudita, stasera Cristiano Ronaldo sfida Neymar

Il momento tanto atteso è giunto, l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo affronta l'Al Hilal di Neymar: tutte le info sulla trasmissione in tv e streaming.

Neymar è tornato, Cristiano Ronaldo non è mai andato via. Oggi si sfidano per la prima volta in Arabia Saudita, il primo come ospite dell'Al Nassr di CR7, deciso a voltare pagina dopo il rigore sbagliato in Coppa saudita, decisivo per l'eliminazione del suo club.

Primo in classifica con l'Al Hilal, Neymar è appena tornato a giocare dopo un anno di attesa e conta di far rivedere le sue grandi giocate come in passato: il primo grande incontro che attendeva da tempo è quello contro Cristiano Ronaldo.

Ad osservare la gara anche l'Al Ittihad, secondo in classifica con sei punti in più dell'Al Nassr, ma con una partita in più da disputare.