Dove si può vedere Pisa-Juventus di oggi? I canali di Sky e NOW, diretta su Dazn
PISA-JUVENTUS, CHI LA TRASMETTE STASERA?
- Dazn (app)
- Dazn (sito)
- Sky (tv)
- Sky Go (app)
- NOW (app)
- NOW (sito)
I CANALI DI PISA-JUVE SU SKY E NOW
Oltre a Dazn, che trasmette tutta la Serie A 2025/2026 interamente, Pisa-Juventus si può vedere anche su Sky e NOW, che come di consueto presentano tre partite in co-esclusiva in ogni giornata di campionato.
Stasera basta accedere, oltre a DAZN, a Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport per seguire la gara tra Juventus e Pisa. Il match è visibile in particolare sui canali numero 201, 202, 213 e 251.
Il match Pisa-Juventus è visibile dalle 20:45, ma prima della sfida e al termine della stessa sono previste in diretta le varie interviste ai protagonisti, così come le analisi e gli approfondimenti su quanto successo allo Stadio Anconetani.
PISA-JUVE E LE ALTRE: LA GUIDA TV DI STASERA
18.00 Udinese-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Chelsea-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Uganda-Tanzania (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
18.30 Al Ittihad-Al Shabab (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
18.45 Aberdeen-Dundee United (Campionato scozzese) - COMO TV
19.30 Bari-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Pisa-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Nigeria-Tunisia (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
