Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bologna FC 1909 v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Dove si può vedere Pisa-Juventus di oggi? I canali di Sky e NOW, diretta su Dazn

Pisa e Juventus a confronto questa sera in terra toscana, partita live come di consueto in tv e streaming: si parte alle ore 20:45.

Pubblicità

  • PISA-JUVENTUS, CHI LA TRASMETTE STASERA?

    • Dazn (app)
    • Dazn (sito)
    • Sky (tv)
    • Sky Go (app)
    • NOW (app)
    • NOW (sito)
    • Pubblicità

  • I CANALI DI PISA-JUVE SU SKY E NOW

    Oltre a Dazn, che trasmette tutta la Serie A 2025/2026 interamente, Pisa-Juventus si può vedere anche su Sky e NOW, che come di consueto presentano tre partite in co-esclusiva in ogni giornata di campionato.

    Stasera basta accedere, oltre a DAZN, a Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport per seguire la gara tra Juventus e Pisa. Il match è visibile in particolare sui canali numero 201, 202, 213 e 251.

    Il match Pisa-Juventus è visibile dalle 20:45, ma prima della sfida e al termine della stessa sono previste in diretta le varie interviste ai protagonisti, così come le analisi e gli approfondimenti su quanto successo allo Stadio Anconetani.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PISA-JUVE E LE ALTRE: LA GUIDA TV DI STASERA

    18.00 Udinese-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    18.30 Chelsea-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

    18.30 Uganda-Tanzania (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    18.30 Al Ittihad-Al Shabab (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

    18.45 Aberdeen-Dundee United (Campionato scozzese) - COMO TV 

    19.30 Bari-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.45 Pisa-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Nigeria-Tunisia (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0