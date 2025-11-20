Dove si gioca la semifinale playoff dei Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord: Bergamo, Milano o Roma? La scelta sullo stadio

Ai microfoni della Rai, al termine del sorteggio, il ct Gennaro Gattuso ha parlato dell'ipotesi Bergamo come sede della semifinale: "Vediamo, abbiamo parlato con il presidente e con le persone che lavorano all’interno della Federcalcio. È venuta fuori Bergamo, vediamo se riusciremo a

giocare lì”.