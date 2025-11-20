Dove si gioca la semifinale playoff dei Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord: Bergamo, Milano o Roma? La scelta sullo stadio

Il sorteggio ha delineato il percorso dell’Italia verso il Mondiale 2026, in programma in Canada, Messico e Stati Uniti, una competizione alla quale gli Azzurri mancano da oltre undici anni, precisamente dall’estate del 2014.
Nella semifinale dei playoff, la squadra guidata dal ct Gennaro Gattuso affronterà l’Irlanda del Nord, evitando così la temuta Svezia di Alexander Isak e Viktor Gyökeres.
Durante la cerimonia di Zurigo, gli Azzurri hanno inoltre scoperto la potenziale avversaria dell’eventuale finale: una tra Galles e Bosnia.