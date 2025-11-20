Pubblicità
Mateo Retegui Nazionale ItaliaGetty Images
Michael Baldoin

Dove si gioca la semifinale playoff dei Mondiali tra Italia e Irlanda del Nord: Bergamo, Milano o Roma? La scelta sullo stadio

Gli Azzurri affronteranno l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per l’accesso al Mondiale 2026, che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti: lo stadio scelto per questa sfida.

Il sorteggio ha delineato il percorso dell’Italia verso il Mondiale 2026, in programma in Canada, Messico e Stati Uniti, una competizione alla quale gli Azzurri mancano da oltre undici anni, precisamente dall’estate del 2014.

Nella semifinale dei playoff, la squadra guidata dal ct Gennaro Gattuso affronterà l’Irlanda del Nord, evitando così la temuta Svezia di Alexander Isak e Viktor Gyökeres.

Durante la cerimonia di Zurigo, gli Azzurri hanno inoltre scoperto la potenziale avversaria dell’eventuale finale: una tra Galles e Bosnia.

  • L'ITALIA GIOCA IN CASA O IN TRASFERTA LA SEMIFINALE?

    L'Italia, essendo testa di serie nei playoff insieme a Turchia, Danimarca e Ucraina, disputerà la semifinale in casa.

    Gli Azzurri affronteranno dunque l’Irlanda del Nord davanti ai propri tifosi.

    Diverso il discorso per l’eventuale finale: la vincente tra Italia e Irlanda del Nord giocherà infatti l’ultima partita dei playoff in trasferta, contro una tra Galles e Bosnia.

  • IN QUALE CITTÀ SI GIOCA ITALIA-IRLANDA DEL NORD?

    Non c’è ancora l’ufficialità riguardo allo stadio che ospiterà la sfida tra Italia e Irlanda del Nord.

    L’ipotesi più probabile, però, non porta né a San Siro a Milano né all’Olimpico di Roma, bensì allo stadio di Bergamo, casa dell’Atalanta.

  • GATTUSO AMMETTE: "ABBIAMO PARLATO CON LA FEDERCALCIO DI BERGAMO"

    Ai microfoni della Rai, al termine del sorteggio, il ct Gennaro Gattuso ha parlato dell'ipotesi Bergamo come sede della semifinale: "Vediamo, abbiamo parlato con il presidente e con le persone che lavorano all’interno della Federcalcio. È venuta fuori Bergamo, vediamo se riusciremo a
    giocare lì”.

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia crest
Italia
ITA
Irlanda del Nord crest
Irlanda del Nord
IRN