Dove giocherebbe Frattesi nella Juventus: goal e nuove soluzioni tattiche, perché è la prima scelta dei bianconeri

Il mercato di gennaio non si è ancora ufficialmente aperto, ma è già entrato nel vivo. Se come sempre ci sarà da aspettarsi soluzioni e occasioni last minute, allo stesso tempo sono molte le squadre che hanno già individuato i reparti da rinforzare i profili più adatti.

È il caso della Juventus, che ha le idee molto chiare su come muoversi a gennaio: Spalletti ha chiesto almeno un rinforzo a centrocampo (meglio ancora se due) e ha individuato in Frattesi l’elemento da non lasciarsi sfuggire.

Ma perché il centrocampista dell’Inter è divenuto la prima scelta dei bianconeri? In che ruolo giocherebbe? Cosa porterebbe di nuovo alla Juventus?