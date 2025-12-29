Pubblicità
frattesi inter
Nino Caracciolo

Dove giocherebbe Frattesi nella Juventus: goal e nuove soluzioni tattiche, perché è la prima scelta dei bianconeri

Il centrocampista in uscita dall’Inter è il primo obiettivo della Juventus a centrocampo: Spalletti lo conosce molto bene e ha saputo valorizzare al meglio le sue caratteristiche in Nazionale. Ma cosa porterebbe ai bianconeri?

Il mercato di gennaio non si è ancora ufficialmente aperto, ma è già entrato nel vivo. Se come sempre ci sarà da aspettarsi soluzioni e occasioni last minute, allo stesso tempo sono molte le squadre che hanno già individuato i reparti da rinforzare i profili più adatti.

È il caso della Juventus, che ha le idee molto chiare su come muoversi a gennaio: Spalletti ha chiesto almeno un rinforzo a centrocampo (meglio ancora se due) e ha individuato in Frattesi l’elemento da non lasciarsi sfuggire.

Ma perché il centrocampista dell’Inter è divenuto la prima scelta dei bianconeri? In che ruolo giocherebbe? Cosa porterebbe di nuovo alla Juventus?

  • GOAL, INSERIMENTI E DINAMISMO

    Nella rosa della Juventus non è presente nessun calciatore con le caratteristiche tecniche di Frattesi. Il centrocampista in uscita dall’Inter fa degli inserimenti senza palla la sua arma principale: a questo abbina corsa e dinamismo, qualità che sarebbero utilissime nel reparto bianconero.

    Inoltre Frattesi ha nelle gambe diversi goal  e nella Juventus attuale l’unico centrocampista che ha dimostrato feeling con la rete è McKennie.

  • DOVE GIOCHEREBBE FRATTESI NELLA JUVENTUS?

    Con l’eventuale arrivo di Frattesi, Spalletti avrebbe a sua disposizione una mezzala che gli permetterebbe di giocare stabilmente con il 3-5-2. Il centrocampista oggi all’Inter agirebbe da mezzala destra, ruolo dove riesce ad esprimere al meglio le proprie qualità.

  • ALTRA SOLUZIONE TATTICA

    Ma ci sarebbe un’altra opzione tattica che potrebbe stuzzicare molto Spalletti, allenatore che conosce bene Frattesi avendo puntato con decisione su di lui nel suo periodo in Nazionale. Il tecnico bianconero potrebbe decidere di impiegare Frattesi in posizione più avanzata, come uno dei due trequartisti nel 3-4-2-1, ruolo che ha permesso al centrocampista classe 1999 di esaltarsi in zona goal con la maglia azzurra con Spalletti come CT.

  • OPZIONE CAMBIO MODULO PER SPALLETTI

    Frattesi è un centrocampista molto duttile, ma il suo ruolo naturale è quello di mezzala di destra. Proprio per questo motivo Spalletti potrebbe pensare anche a un cambio modulo, dall’inizio in alcune partite o a gara in corso, passando al 4-3-3, con Frattesi che agirebbe appunto come mezzala di centrocampo.

