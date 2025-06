Dove allenerà Thiago Motta? Dall'Atalanta alla Fiorentina passando per... l'Inter, le opzioni per l'ex juventino

Il tecnico cerca una nuova squadra in cui rimettersi in gioco dopo il fallimento di Torino. Ad aprile diceva: "Sono pronto a tornare".

Due mesi e una decina di giorni: tanto è trascorso da quando Thiago Motta è stato esonerato dalla Juventus. Era il 24 marzo, poco più di una settimana dopo il tremendo 0-3 di Firenze che, di fatto, ne aveva segnato la fine dell'avventura in bianconero.

Oggi, mentre il puzzle degli allenatori va lentamente componendosi, Motta è ancora senza panchina. E certe porte in Serie A si sono già chiuse: quelle di Milan, Lazio e Roma, ad esempio, che hanno scelto rispettivamente Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini. Di questi solo il Gasp non è ancora stato ufficializzato, ma l'accordo c'è ed è totale.

Ciò non significa che l'italo-brasiliano non sia al centro di certe voci di mercato. Anzi, proprio il suo nome è uno dei più chiacchierati in questi giorni, con un ritorno immediato in panchina che potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta.

Dove allenerà Motta nella prossima stagione? Tornerà subito in pista dopo la delusione juventina o aspetterà la chiamata giusta, come fatto da certi suoi colleghi anche in tempi recenti? Le opzioni, intanto, non mancano.