L'attaccante ucraino sta vivendo un momento complicato: Ranieri ha spiegato le difficoltà del giocatore.

La Coppa Italia può servire anche per rivitalizzare i giocatori, come successo ad esempio nella Juventus a Koopmeiners e Nico Gonzalez contro il Cagliari. E stesso copione spera si possa ripetere Artem Dovbyk questa sera con la Sampdoria negli ottavi della competizione.

L'attaccante della Roma è reduce da un periodo non semplice tra problemi in campo e questioni fisiche che lo stanno condizionando, come spiegato da Claudio Ranieri.

L'ultima partita contro il Como è l'emblema delle difficoltà del giocatore nel riuscire ad incidere. La Coppa Italia, dove giocherà dall'inizio, può essere l'occasione migliore per sbloccarsi e ritrovare la rete che manca da troppo tempo.