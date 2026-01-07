Pubblicità
Gabriele Conflitti
Gabriele Conflitti

Dovbyk a due facce: da possibile partente al goal al Lecce e il nuovo stop fisico

L'attaccante ucraino ritrova il goal dopo un mese lontano dal campo, ma è nuovamente costretto a fermarsi. Uno stop che condiziona anche i piani di mercato della Roma.

Di sicuro non è fortunato. Appena rientrato da un problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese, Artem Dovbyk è nuovamente costretto a fermarsi.

E lo fa in un momento nel quale sembra aver finalmente ritrovato quelle certezze che da un anno e mezzo insegue a intermittenza con la maglia della Roma.

Un bel guaio non solo fisico, anche per i giallorossi, che in queste concitate settimane a cavallo tra il 2025 e il 2026 stanno lavorando per placare l'ira funesta del Pelide Gasperini, andando a colmare quei vuoti di rosa che si trascinano dalla scorsa estate.

  • START E STOP

    A Lecce, nel pomeriggio dell'Epifania, Dovbyk è tornato a segnare in campionato, permettendo alla Roma di allungare sui salentini e fissare il risultato sul 2-0.

    Un goal che mancava dallo scorso 29 ottobre, quando l'ucraino mise a segno ancora una volta il 2-0 ma contro il Parma come avversario.

    Rete che sarebbe dovuta servire a restituire fiducia ad un attaccante che sembra avere tutte le carte in regola per far bene in Serie A, tranne quella del carattere e della reazione nervosa.

    Invece nei minuti finali al Via del Mare è maturato un nuovo infortunio, sembra di lieve entità, alla coscia sinistra, che lo costringerà a saltare delle partite cruciali nel mese di gennaio.

  • PIANI MERCATO

    Dovbyk, seppur difeso pubblicamente da Gasperini, non rappresenta però l'attaccante ideale per il tecnico di Grugliasco, che da mesi sta facendo pressioni su Massara per avere almeno un paio di elementi nuovi nel reparto avanzato.

    In questo senso la Roma stava provando a intavolare alcune trattative che vedevano coinvolto proprio l'ucraino, tra le quali anche un possibile scambio di prestiti con il Napoli e Lorenzo Lucca come protagonisti.

    Il nuovo stop dell'ucraino è però destinato a far saltare questo tipo di piani, all'interno di un mercato che di per sé vede la Roma già in difficoltà per motivi legati al settlement agreement firmato nel 2022 con la UEFA.

  • RABBIA GASP

    Di questa situazione il più scontento è evidentemente lo stesso Gasperini, che nel post partita di Lecce ha preferito non presentarsi ai microfoni delle televisioni e non rilasciare dichiarazioni.

    Dietro alla scelta del tecnico c'è la volontà di non rendere pubblica la frattura con Ricky Massara, direttore sportivo giallorosso, individuato come principale responsabile dell'immobilismo della Roma sul mercato.

  • ASPETTANDO JOSHUA E JACK

    I due nomi in cima alla lista del ds sono sempre quelli di Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, con le trattative avviate con Manchester United e Atletico Madrid ma che stanno vedendo difficoltà a trovare sbocchi positivi.

    Nel primo caso manca l'accordo definitivo tra Roma e club inglese, mentre nel caso dell'ex Napoli a mancare è proprio il sì del calciatore, mentre giallorossi e Atletico Madrid hanno già definito tutti i dettagli.

