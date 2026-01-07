Dovbyk a due facce: da possibile partente al goal al Lecce e il nuovo stop fisico

Di sicuro non è fortunato. Appena rientrato da un problema fisico che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese, Artem Dovbyk è nuovamente costretto a fermarsi.
E lo fa in un momento nel quale sembra aver finalmente ritrovato quelle certezze che da un anno e mezzo insegue a intermittenza con la maglia della Roma.
Un bel guaio non solo fisico, anche per i giallorossi, che in queste concitate settimane a cavallo tra il 2025 e il 2026 stanno lavorando per placare l'ira funesta del Pelide Gasperini, andando a colmare quei vuoti di rosa che si trascinano dalla scorsa estate.