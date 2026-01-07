Dovbyk a due facce: da possibile partente al goal al Lecce e il nuovo stop fisico

I due nomi in cima alla lista del ds sono sempre quelli di Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, con le trattative avviate con Manchester United e Atletico Madrid ma che stanno vedendo difficoltà a trovare sbocchi positivi.

Nel primo caso manca l'accordo definitivo tra Roma e club inglese, mentre nel caso dell'ex Napoli a mancare è proprio il sì del calciatore, mentre giallorossi e Atletico Madrid hanno già definito tutti i dettagli.