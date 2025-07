Douglas Luiz è tornato, cosa succede adesso con la Juventus: si allenerà con la squadra? Gli scenari e il mercato

Dopo l'assenza ingiustificata Douglas Luiz è rientrato alla Continassa: la posizione della Juventus e i prossimi passi.

Dopo Jonathan David e Francisco Conceicao, che avevano saltato il primo giorno di raduno ma per motivi concordati con la Juventus e che si sono già messi a disposizione nei giorni scorsi, Igor Tudor potrebbe avere tutta la rosa a disposizione a partire da oggi, quando è previsto il rientro di Douglas Luiz.

Il brasiliano però, a differenza di David e Conceicao non era stato autorizzato dal club a non presentarsi alla Continassa, creando così un caso per la scelta dell'ex Aston Villa.

Una mossa che ha segnato definitivamente la rottura con la Juventus, che non era neanche a conoscenza della sua assenza all'inizio del raduno. E adesso quindi cosa succederà con il ritorno di Douglas Luiz?