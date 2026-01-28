Douglas Luiz dal Nottingham Forest all'Aston Villa: ufficiale il nuovo prestito per il giocatore della Juventus

Dopo solo sei mesi l'avventura di Douglas Luiz con il Nottingham Forest si è già conclusa; il centrocampista brasiliano lascia la squadra allenata da Sean Dyche ma rimane in Premier League.
Il classe 1998 si trasferisce all'Aston Villa, dove ha già giocato in passato lasciando ottimi ricordi. Un'operazione che ha coinvolto anche la Juventus visto che il giocatore è ancora sotto contratto con il club bianconero.
C'è l'annuncio ufficiale del passaggio di Douglas all'Aston Villa; di seguito i dettagli dell'accordo e cosa comporta questo trasferimento per la Juventus.