Douglas Luiz dal Nottingham Forest all'Aston Villa: ufficiale il nuovo prestito per il giocatore della Juventus

Il brasiliano si trasferisce ancora in prestito e rimane quindi di proprietà della Juventus. In particolare, Juve e Aston Villa si sono accordate per un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Di fatto è la stessa formula e le stesse cifre con cui Douglas era passato al Nottingham Forest. Per la durata del prestito, la Juventus incasserà 2 milioni di euro.