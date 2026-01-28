Goal.com
Bournemouth v Nottingham Forest - Premier League
Andrea Ajello

Douglas Luiz dal Nottingham Forest all'Aston Villa: ufficiale il nuovo prestito per il giocatore della Juventus

Douglas Luiz torna all'Aston Villa, finisce in anticipo l'avventura al Nottingham: la formula e cosa cambia per la Juventus.

Dopo solo sei mesi l'avventura di Douglas Luiz con il Nottingham Forest si è già conclusa; il centrocampista brasiliano lascia la squadra allenata da  Sean Dyche ma rimane in Premier League. 

Il classe 1998 si trasferisce all'Aston Villa, dove ha già giocato in passato lasciando ottimi ricordi. Un'operazione che ha coinvolto anche la Juventus visto che il giocatore è ancora sotto contratto con il club bianconero. 

C'è l'annuncio ufficiale del passaggio di Douglas all'Aston Villa; di seguito i dettagli dell'accordo e cosa comporta questo trasferimento per la Juventus. 

  • DOUGLAS LUIZ ALL'ASTON VILLA: L'ANNUNCIO

    "L'Aston Villa è lieta di annunciare che Douglas Luiz è entrato a far parte del club in prestito dalla Juventus!"
  • IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

    "Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica che, in relazione a quanto già reso noto con il comunicato del 21 agosto 2025, il calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo è rientrato dal prestito. Contestualmente, Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Aston Villa Football Club per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo di € 2 milioni. L’accordo prevede inoltre un’opzione, in favore dell’Aston Villa, per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi".

  • I DETTAGLI DEL PRESTITO

    Il brasiliano si trasferisce ancora in prestito e rimane quindi di proprietà della Juventus. In particolare, Juve e Aston Villa si sono accordate per un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. 

    Di fatto è la stessa formula e le stesse cifre con cui Douglas era passato al Nottingham Forest. Per la durata del prestito, la Juventus incasserà 2 milioni di euro. 

  • DOUGLAS ALL'ASTON VILLA: COSA CAMBIA PER LA JUVENTUS

    La Juventus essendo proprietaria del cartellino ha dovuto dare il via libera alla fine del prestito con il Nottingham e al trasferimento all'Aston Villa. La differenza rispetto al prestito precedente è che non ci sarà un obbligo di riscatto a determinate condizioni (il Nottingham avrebbe dovuto acquistarlo alla quindicesima presenza da almeno 45 minuti).

    L'Aston Villa a fine stagione deciderà quindi autonomamente se acquistare a titolo definitivo il giocatore o no. Il club bianconero spera con questo nuovo prestito che Douglas riesca a trovare spazio ed essere quindi rivalutato. Se fosse rimasto al Nottingham, con ogni probabilità sarebbe stato escluso in questi mesi in modo da non far scattare l'obbligo. 

