Doué vince il Golden Boy 2025: la stella del PSG succede a Yamal, premiato anche Esposito

L'edizione 2025 del Golden Boy, premio istituito da Tuttosport per premiare il miglior calciatore Under 21 dell'ultimo anno solare, va a Desiré Doué.
La stella del PSG, protagonista assoluto nella trionfale stagione dei francesi - vincitori del 'Treble' - ha ricevuto il riconoscimento, succedendo nell'albo d'oro a Lamine Yamal, il quale aveva invece trionfato nel 2024.
Quello a Douè, tuttavia, non è stato l'unico riconoscimento conferito nel contesto del Golden Boy 2025. Di seguito ecco tutte le categorie che sono state premiate.