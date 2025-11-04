Pubblicità
Doué vince il Golden Boy 2025: la stella del PSG succede a Yamal, premiato anche Esposito

Il gioiello del PSG si aggiudica l'edizione 2025 del prestigioso riconoscimento ideato da Tuttosport: premiato anche l'attaccante interista Esposito.

L'edizione 2025 del Golden Boy, premio istituito da Tuttosport per premiare il miglior calciatore Under 21 dell'ultimo anno solare, va a Desiré Doué.

La stella del PSG, protagonista assoluto nella trionfale stagione dei francesi - vincitori del 'Treble' - ha ricevuto il riconoscimento, succedendo nell'albo d'oro a Lamine Yamal, il quale aveva invece trionfato nel 2024.

Quello a Douè, tuttavia, non è stato l'unico riconoscimento conferito nel contesto del Golden Boy 2025. Di seguito ecco tutte le  categorie che sono state premiate.

  • DOUE VINCE IL GOLDEN BOY: L'ANNUNCIO

  • LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

    La cerimonia di premiazione del Golden Boy si terrà il prossimo 1° dicembre a Torino, presso il Museo dell’Auto, uno dei luoghi più iconici della città.

    Qui verranno celebrati non solo Doué e gli altri vincitori del Golden Boy, ma anche figure di spicco del panorama calcistico mondiale.

  • CHI ERANO I FINALISTI

    Doué ha vinto il Golden Boy 2025 superando la concorrenza di altri 20 candidati, ai quali sono stati aggiunti 5 "wild card". Ecco la lista dei giocaotri in lizza per il premio:

    • PAU CUBARSÍ - Barcellona
    • DEAN HUIJSEN - Real Madrid
    • KENAN YILDIZ - Juventus
    • MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal
    • WARREN ZAÏRE-EMERY - Paris Saint-Germain
    • ARDA GÜLER - Real Madrid
    • FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
    • ETHAN NWANERI - Arsenal
    • JORREL HATO - Chelsea
    • GEOVANY QUENDA - Sporting 
    • ESTÊVÃO - Chelsea
    • LENY YORO - Manchester United
    • SENNY MAYULU - Paris Saint-Germain
    • NICO O’REILLY - Manchester City
    • ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer Leverkusen
    • VICTOR FROHOLDT - Porto
    • LUCAS BERGVALL - Tottenham
    • ARCHIE GRAY - Tottenham
    • MAMADOU SARR - Strasburgo

    Le cinque Wild Card del Golden Boy 2025

    • JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund
    • FRANCESCO PIO ESPOSITO - Inter
    • RODRIGO MORA - Porto
    • GIOVANNI LEONI - Liverpool
    • ALEKSANDAR STANKOVIC - Club Brugge

  • L'ALBO D'ORO DEL GOLDEN BOY

    • 2025: Desiré Doué
    • 2024: Lamine Yamal
    • 2023: Jude Bellingham
    • 2022: Gavi
    • 2021: Pedri
    • 2020: Erling Haaland
    • 2019: João Félix
    • 2018: Matthijs de Ligt
    • 2017: Kylian Mbappé
    • 2016: Renato Sanches
    • 2015: Anthony Martial
    • 2014: Raheem Sterling
    • 2013: Paul Pogba
    • 2012: Isco
    • 2011: Mario Götze
    • 2010: Mario Balotelli
    • 2009: Alexandre Pato
    • 2008: Anderson
    • 2007: Sergio Agüero
    • 2006: Cesc Fàbregas
    • 2005: Lionel Messi
    • 2004: Wayne Rooney
    • 2003: Rafael van der Vaart
  • PREMIATO ANCHE ESPOSITO

    Anche Francesco Esposito, inserito come wild card tra i 25 finalisti, ha ricevuto un riconoscimento: l'attaccante di proprietà dell'Inter ha infatti ricevuto il premio di Best Italian Golden Boy.

  • GLI ALTRI PREMI ASSEGNATI

    • Golden Boy Web - premio assegnato da Tuttosport: CHRISTOS MOUZAKITIS (Olympiacos)
    • Golden Girl (Absolute best) - premio assegnato da Tuttosport: MICHELLE AGYEMANG (Brighton)
    • Best Italian Golden Girl - premio assegnato da Tuttosport: EVA SCHATZER (Juventus)
    • Best Agent - premio assegnato da Tuttosport: ALI BARAT
      Premi assegnati dal Board delle Leggende
    • Golden Player Man: Diogo Jota
    • Golden Player Woman: Leah Williamson
    • Best President: Nasser Al-KhelaifiBest Manager: Luis Campos
