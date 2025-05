Doué fa impazzire l'Inter: la finale di Champions ciliegina sulla stagione del crack

Paris Saint-Germain vs Inter

Desiré Doué incontenibile in PSG-Inter: a 19 anni segna 2 goal in finale, alza la Champions e corona una stagione che da talento lo ha reso fenomeno.

Se sei nato nel 2005 e ti prendi con questa 'arroganza' la scena in una finale di Champions, non puoi che essere catalogato come fenomeno.

Nome e cognome dell'incipit da sogno corrispondono a quelli di Desiré Doué, passato nel giro di pochi mesi dall'essere un talento pronto ad esplodere a campioncino e trascinatore del PSG nel trionfo contro l'Inter.

Monaco di Baviera ha rappresentato l'apice di un crack graduale ma costante, coronato dalla conquista della Coppa più importante d'Europa - da assoluto protagonista - ad appena 19 anni.