Borussia Dortmund in finale di Champions, ora spera che possa finire come contro la Juventus: 27 anni dopo

Dopo la sconfitta in finale contro il Bayern e la vittoria contro la Juventus, il Borussia Dortmund è nuovamente in finale di Champions League.

Il Borussia Dortmund, sorpresa della Champions, giocherà la finalissima di Wembley il prossimo sabato 1 giugno. A Parigi il team giallonero ottiene un successo per 1-0 che basta e avanza per eliminare il PSG e aspettare nell'ultimo atto del torneo una tra Bayern Monaco e Real Madrid, impegnate nella seconda semifinale di ritorno prevista mercoledì 8 maggio.

Il PSG rimedia l'ennesima delusione dell'era Khelaifi non riuscendo a qualificarsi alla finalissima del torneo 2023/2024, mentre per il Borussia Dortmund ci sarà la possibilità di aggiungere un'altra Champions nella propria bacheca.

Per la precisione sarà la terza finale di Champions per il Borussia Dortmund, vittorioso nel 1997 contro la Juventus e sconfitto nel 2013 nello storico derby tedesco contro il Bayern Monaco conquistato dai bavaresi in virtù della rete di Robben.