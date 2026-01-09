Pubblicità
Francesco Schirru

Dopo Solomon, anche Gandelman: polemiche per l'arrivo di un nuovo giocatore israeliano in Serie A

Il Lecce ha acquisto Omri Gandelman, centrocampista israeliano classe 2000. Sui social giallorossi c'è chi lo difende e chi si è scagliato contro il nuovo arrivato.

Dal punto di vista sportivo, Omri Gandelman è un'ottimo giocatore: centrale, trequartista, in grado di fornire assistenza alla difesa e segnare un gran numero di reti. A Lecce, acquistato da Corvino, può fare benissimo e diventare un interprete di valore per mister Eusebio Di Francesco. Il calcio, però, non è solo uno sport, ma bensì lo sport più seguito al mondo, quello che può veicola messaggi importanti in grado di raggiungere ogni parte del mondo. Il calcio spiega il mondo. Non per tutti.

Come già capitato con l'arrivo di Solomon, nuovo centrocampista della Fiorentina, l'ufficialità di Gandelman da parte del Lecce ha infatti scatenato i commenti su X, Facebook e Instagram. Il motivo, come nel caso dell'acquisto viola, è dato dalla nazionalità del ragazzo, israeliana.

Il genocidio del governo Netanyahu ai danni del popolo palestinese, ha portato centinaia di persone ad attaccare il Lecce e Gandelman nella giornata di venerdì 9 dicembre. Dalla parte opposta, però, in tantissimi hanno cercato di difendere il nuovo arrivato pensando solo al calcio e al possibile impatto del giocatore classe 2000 sul mondo giallorosso.

  • SOLOMON E GANDELMAN

    Entrambi acquistati da Fiorentina e Lecce dopo le partite di qualificazione al Mondiale 2026, in cui Israele ha affrontato la rappresentativa azzurra in due occasioni, Solomon e Gandelman si ritrovano in Italia dopo il calciomercato di gennaio.

    Sia Solomon che Gandelman sono stati attaccati sui social al pari delle loro nuove squadre, con una differenza: il primo, ex Tottenham, era finito nell'occhio del ciclone per dei commenti social (in cui evidenziava ad esempio come l'esplosione dell'ospedale di Gaza fosse colpa del lancio fallito di un razzo da parte di Hamas e non dell'IDF israeliana) mentre il collega del Lecce non ha mai pubblicato nulla a proposito dell'invasione israeliana a Gaza in seguito ai noi fatti del 7 ottobre 2023. 

    Ciò nonostante, Gandelman non è stato esente da dure critiche. In Israele la leva militare nell'IDF, l'esercito locale, è obbligataria.

  • ESULTA LA FA ISRAELIANA

    Prima Solomon e ora Gandelman. La rappresentativa israeliana vede due dei propri maggiori interpreti arrivare in un campionato importante come quello italiano: Solomon aveva già militato in Premier e nella Liga, mentre Gandelman sbarca in Serie A dopo aver segnato otto reti in venti partite del torneo belga.

    Gli acquisti da parte di Fiorentina e Lecce hanno portato la federazione israeliana ad esultare sui proprio social, pubblicando apprezzamenti per entrambe: "forza Fiorentina" e "forza Lecce" sono ben visibili ora nell'account della squadra.

    Anche in questi post social, come ci si aspettava, non sono mancate le polemiche.

  • I GIOCATORI DELLA NAZIONALE

    Gandelman e Solomon sono gli unici giocatori della rappresentativa israeliana a giocare nei massimi cinque tornei europei e di fatto due dei tre che hanno cambiato squadra in questo calciomercato invernale: il portiere Daniel Peretz ha lasciato l'Amburgo per trasferirsi nella seconda serie al Southampton.

    Per il resto la maggior parte della squadra guidata da Ben Shimon, che non parteciperà al Mondiale dopo essere arrivata alle spalle di Norvegia e Italia, milita in Israele. Non sono poche comunque le eccezioni, vista la presenza di Dasa, Glazer e Abu Fani tra gli altri, rispettivamente sotto contratto in Olanda, Serbia e Ungheria.

  • L'ACCOGLIENZA IN ITALIA

    Detto dei social, la vita reale. Solomon è stato inserito da Vanoli nella gara contro la Cremonese, con timidi fischi e timidi applausi. Un suo cross ha portato Kean a segnare la rete decisiva, dopo la quale si è leggermente placata la polemica sulla sua nazionalità, nonostante decine di persone abbiano evidenziato come le sue prestazioni sportive non cambino un discorso più ampio.

    Resta da vedere come verrà accolto Gandelman a Lecce, con i giallorossi che sfideranno Parma, Inter e Milan nei prossimi impegni di campionato.

