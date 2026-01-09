Dopo Solomon, anche Gandelman: polemiche per l'arrivo di un nuovo giocatore israeliano in Serie A

Dal punto di vista sportivo, Omri Gandelman è un'ottimo giocatore: centrale, trequartista, in grado di fornire assistenza alla difesa e segnare un gran numero di reti. A Lecce, acquistato da Corvino, può fare benissimo e diventare un interprete di valore per mister Eusebio Di Francesco. Il calcio, però, non è solo uno sport, ma bensì lo sport più seguito al mondo, quello che può veicola messaggi importanti in grado di raggiungere ogni parte del mondo. Il calcio spiega il mondo. Non per tutti.

Come già capitato con l'arrivo di Solomon, nuovo centrocampista della Fiorentina, l'ufficialità di Gandelman da parte del Lecce ha infatti scatenato i commenti su X, Facebook e Instagram. Il motivo, come nel caso dell'acquisto viola, è dato dalla nazionalità del ragazzo, israeliana.

Il genocidio del governo Netanyahu ai danni del popolo palestinese, ha portato centinaia di persone ad attaccare il Lecce e Gandelman nella giornata di venerdì 9 dicembre. Dalla parte opposta, però, in tantissimi hanno cercato di difendere il nuovo arrivato pensando solo al calcio e al possibile impatto del giocatore classe 2000 sul mondo giallorosso.