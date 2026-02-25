Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Chivu Inter BodoGetty Images
Francesco Schirru

Dopo la finale, l'eliminazione ai playoff: l'Inter incassa dalla Champions la metà rispetto al 2025

Nel 2025 l'Inter ha incassato praticamente il doppio alla Champions: il doppio k.o contro il Bodo e l'addio all'annata europea 2025/2026 limiterà enormemente i milioni provenienti dall'UEFA.

Pubblicità

La delusione per l'eliminazione dalla Champions League non è data solamente dall'impossibilità di continuare la stagione europea, ma bensì anche per le decine di milioni che non arriveranno nelle casse dell'Inter da qui a maggio. Fuori contro il Bodo/Glimt dopo aver perso entrambe le gare dei playoff, la società milanese chiude l'annata continentale con incassi dimezzati rispetto alla scorsa annata.

Un duro colpo per l'Inter, che ha chiuso lo scorso bilancio con un utile di 35.4 milioni, con un netto incremento di 70 rispetto al precedente esercizio. Inutile dire che per questo dato è stato fondamentale l'incasso della Champions, ovvero 136.6 milioni ottenuti per il raggiungimento della finale 2025 persa contro il PSG.

Con l'addio alla Champions 2026, l'Inter incasserà praticamente la metà, ovvero 71.27 milioni. Tra partecipazione, risultati e superamento del girone unico, l'Inter ha guadagnato una buona cifra, ma nettamente inferiore rispetto a un anno fa.

  • GLI INCASSI DEL 2025/2026

    Avendo fallito l'accesso agli ottavi e ai turni successivi, l'Inter non potrà incassare una cifra tripla, chiudendo così a 71.27. 

    L'accesso ai playoff ha limitato gli incassi, con i risultati della fase campionato che hanno incrementato di poco la quota per la partecipazione, fissata a 18.62 milioni, e ulteriori per 32 totali.

    Con il decimo posto nel girone unico di Champions e i risultati degli otto turni, l'Inter ha guadagnato 20.6 milioni di euro, che hanno portato il totale finale a 71.27.

    • Pubblicità

  • LE SPESE SUL MERCATO

    Forte degli oltre 130 milioni della scorsa Champions, l'Inter ne investito poco meno di 100 nell'ultima campagna acquisti estiva, mentre in inverno ha acquistato per 3.5 il solo Massolin, lasciato in prestito al Modena.

    Con gli incassi europei dimezzati, fondamentali per il bilancio, l'Inter potrebbe ora investire decisamente meno nella nuova sessione di calciomercato, consapevole però di come la squadra abbia bisogno di rinforzi in ogni zona del campo per potersi rilanciare in Champions.

    In estate ci sarà attenzione nel mercato degli svincolati, ma non mancheranno certo le spese da decine di milioni di euro per rinforzare il club in vista del 2026/2027.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA NUOVA CHAMPIONS

    A +10 sul Milan in campionato, l'Inter, a meno di sorprese, otterrà il ritorno in Champions nelle prossime settimane, avendo così la certezza di incassare nuovamente quote base importanti.

    Solamente la partecipazione in Champions porterà nelle casse nerazzurre un minimo di 50 milioni, che saliranno a seconda dei risultati nel girone e l'eventuale qualificavione ai turni successivi.

    Per poter migliorare la squadra e di conseguenza anche i risultati, giocare la Champions e andare il più avanti possibile è fondamentale.

  • LE PAROLE DI MAROTTA

    Poco prima del ritorno di San Siro, Beppe Marotta ha parlato dell'eventuale eliminazione poi avvenuta, proprio relativamente al bilancio: 

    "Anche se dovessimo uscire, l'aspetto bilancistico lo andremmo a rimediare in corsa. Non è assolutamente un problema".

    Considerando la metà dei milioni incassati rispetto alla passata annata, non è da escludere una cessione importante, che possa magari generare una forte plusvalenza in vista del nuovo bilancio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Genoa crest
Genoa
GEN
Coppa
Molde crest
Molde
MOL
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
0