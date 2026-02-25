Dopo la finale, l'eliminazione ai playoff: l'Inter incassa dalla Champions la metà rispetto al 2025

Avendo fallito l'accesso agli ottavi e ai turni successivi, l'Inter non potrà incassare una cifra tripla, chiudendo così a 71.27.

L'accesso ai playoff ha limitato gli incassi, con i risultati della fase campionato che hanno incrementato di poco la quota per la partecipazione, fissata a 18.62 milioni, e ulteriori per 32 totali.

Con il decimo posto nel girone unico di Champions e i risultati degli otto turni, l'Inter ha guadagnato 20.6 milioni di euro, che hanno portato il totale finale a 71.27.