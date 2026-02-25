Dopo la finale, l'eliminazione ai playoff: l'Inter incassa dalla Champions la metà rispetto al 2025

La delusione per l'eliminazione dalla Champions League non è data solamente dall'impossibilità di continuare la stagione europea, ma bensì anche per le decine di milioni che non arriveranno nelle casse dell'Inter da qui a maggio. Fuori contro il Bodo/Glimt dopo aver perso entrambe le gare dei playoff, la società milanese chiude l'annata continentale con incassi dimezzati rispetto alla scorsa annata.
Un duro colpo per l'Inter, che ha chiuso lo scorso bilancio con un utile di 35.4 milioni, con un netto incremento di 70 rispetto al precedente esercizio. Inutile dire che per questo dato è stato fondamentale l'incasso della Champions, ovvero 136.6 milioni ottenuti per il raggiungimento della finale 2025 persa contro il PSG.
Con l'addio alla Champions 2026, l'Inter incasserà praticamente la metà, ovvero 71.27 milioni. Tra partecipazione, risultati e superamento del girone unico, l'Inter ha guadagnato una buona cifra, ma nettamente inferiore rispetto a un anno fa.