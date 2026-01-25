Dopo due anni, la prima fuga Scudetto: Inter a +5, febbraio sarà il mese più importante

Inter-Pisa e Roma-Milan segnano la prima fuga Scudetto nel giro di due anni. Per la prima volta dopo un lunghissimo periodo, infatti, una squadra di Serie A si trova a +5 sulla seconda. Parliamo ovviamente di Inter e Milan, con i due cugini che hanno ottenuto un risultato positivo nel 22esimo turno, ma comunque ben diverso: rimonta roboante e vittoria per 6-2 a San Siro per il team di Chivu, 1-1 per i rossoneri nel secondo big match della domenica, andato in scena dopo il 3-0 di Juventus-Napoli.

Con sedici giornate rimanenti e ben 48 punti in palio, praticamente gli stessi ottenuti fin qui da Inter e Milan (52 contro 47), il discorso Scudetto è ovviamente apertissimo, ma lo stop dei rossoneri (se cosi si può chiamare, vista la sfida contro una rivale diretta) regala alla squadra di Chivu la possibilità di sbagliare almeno una gara e rimanere comunque in testa, con meno ansia alle spalle e maggiore consapevolezza sul suo ruolo da favorita assoluta.

La lotta Scudetto è aperta e non si potrà certo parlare di un'eventuale riapertura davanti un'eventuale prossimo stop dell'Inter, attesa da due trasferte insidiose contro Cremonese e Sassuolo, ma la certezza è che solamente nella primavera del 2024 si verificava una distanza di tale portata, alla quale è seguito un lungo periodo di testa a testa e una manciata di punti a separare la capolista, Inter o Napoli, dalla seconda in graduatoria.