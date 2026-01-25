Pubblicità
Inter Pisa Serie A
Francesco Schirru

Dopo due anni, la prima fuga Scudetto: Inter a +5, febbraio sarà il mese più importante

L'Inter vince, si fermano Roma, Milan e Napoli, con la Juventus vincente ma a -10. Ora due trasferte per il team di Chivu: si comincia a fare sul serio dopo un primo allungo sulla seconda.

Inter-Pisa e Roma-Milan segnano la prima fuga Scudetto nel giro di due anni. Per la prima volta dopo un lunghissimo periodo, infatti, una squadra di Serie A si trova a +5 sulla seconda. Parliamo ovviamente di Inter e Milan, con i due cugini che hanno ottenuto un risultato positivo nel 22esimo turno, ma comunque ben diverso: rimonta roboante e vittoria per 6-2 a San Siro per il team di Chivu, 1-1 per i rossoneri nel secondo big match della domenica, andato in scena dopo il 3-0 di Juventus-Napoli.

Con sedici giornate rimanenti e ben 48 punti in palio, praticamente gli stessi ottenuti fin qui da Inter e Milan (52 contro 47), il discorso Scudetto è ovviamente apertissimo, ma lo stop dei rossoneri (se cosi si può chiamare, vista la sfida contro una rivale diretta) regala alla squadra di Chivu la possibilità di sbagliare almeno una gara e rimanere comunque in testa, con meno ansia alle spalle e maggiore consapevolezza sul suo ruolo da favorita assoluta.

La lotta Scudetto è aperta e non si potrà certo parlare di un'eventuale riapertura davanti un'eventuale prossimo stop dell'Inter, attesa da due trasferte insidiose contro Cremonese e Sassuolo, ma la certezza è che solamente nella primavera del 2024 si verificava una distanza di tale portata, alla quale è seguito un lungo periodo di testa a testa e una manciata di punti a separare la capolista, Inter o Napoli, dalla seconda in graduatoria.

  • IL GRANDE EQUILIBRIO

    Il +5 dell'Inter è una notizia perché supera interamente quanto visto da agosto 2024 a oggi, dunque nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Nella passata annata e nella prima parte di questa stagione, infatti, la massima distanza tra la capolista e la seconda in graduatoria è stata di quattro lunghezze, superate dopo Inter-Pisa 6-2 e Roma-Milan 1-1.

    Il Napoli non è mai riuscito a distanziare realmente l'Inter, tanto da vincere lo Scudetto al 38esimo e ultimo turno, mentre al contrario l'Inter due anni ha cominciato a correre senza più fermarsi verso la fine dell'inverno, con 16 punti di distanza dopo il 18esimo turno.

    Ora siamo ben lontani da quella che poteva essere definito, più che fuga Scudetto, un conto alla rovescia per il titolo 23/24.

  • LE ALTRE SONO TAGLIATE FUORI?

    Il Milan a -5 rimane candidata al titolo della Serie A, ma le altre? Ora come ora Roma, Napoli e Juventus appaiono maggiormente impegnate nella corsa per qualificarsi in Champions, vista la netta distanza dalla capolista che potrebbe essere raggiunta solamente da più stop consecutivi, o dilazionati nei prossimi mesi, da parte dell'Inter. 

    La squadra nerazzurra ha spesso avuto blackout, ma per ora mai a livelli tali da perdere 9-10 punti facendo rimontare le rivali. I prossimi due impegni potrebbero dire molto, considerando le trasferte contro Cremonese e Sassuolo, previste prima e dopo la decisiva sfida di Champions anche in questo caso lontano da Milano (a casa Borussia Dortmund).

    Qualora l'Inter non riesca a superare sia Cremonese e Sassuolo potrebbe avere le rivali nuovamente vicine, in un contesto però che allo stesso modo dovrebbe vedere Roma, Juventus e Napoli perfette e senza sbavature.

    Per ora sono tagliate fuori, ma sarà febbraio il vero banco di prova.

  • IL DERBY D'ITALIA

    Escludendo il passo falso contro il Cagliari, nell'ultimo periodo la Juventus è stata praticamente perfetta. I tifosi bianconeri si domandano cosa sarebbe successo se Spalletti fosse arrivato prima e se la gara sarda fosse andata diversamente, ma il passato è il passato e il futuro e l'unica cosa che conta.

    La Juventus è in piena forma e qualora l'Inter dovesse rallentare contro Sassuolo e/o Cremonese - gare ovviamente alla portata nerazzurra ma consecutivamente in trasferta e con impegni ravvicinati sempre lontano da San Siro - ci sarebbe la grande occasione di riaprire un reale discorso Scudetto per sè e per le altre con il Derby d'Italia previsto il 15 febbraio.

    La gara tra Inter e Juventus è un caso unico, distante da tutte le altre gare: può succedere di tutto, dare l'accelerata ai padroni di casa o al contrario instillare nella capolista il dubbio sulle proprie capacità.

  • IL CALENDARIO DELLE PRIME CINQUE

    INTER

    • 1 febbraio vs Cremonese (trasferta)
    • 8 febbraio vs Pisa (trasferta)
    • 15 febbraio vs Juventus (casa)
    • 22 febbraio vs Lecce (trasferta)

    MILAN

    • 3 febbraio vs Bologna (trasferta)
    • vs Como, rinviata (casa)
    • 15 febbraio, vs Pisa (trasferta)
    • 22 febbraio, vs Parma (casa)

    ROMA

    • 2 febbraio, vs Udinese (casa)
    • 9 febbraio, vs Napoli (trasferta)
    • 15 febbraio, vs Cagliari (casa)
    • 22 febbraio, vs Cremonese (trasferta)

    NAPOLI

    • 31 gennaio, vs Fiorentina (casa)
    • 7 febbraio, vs Genoa (traferta)
    • 15 febbraio, vs Roma (casa)
    • 22 febbraio, vs Atalanta (trasferta)

    JUVENTUS

    • 1 febbraio, vs Parma (trasferta)
    • 8 febbraio, vs Lazio (casa)
    • 15 febbraio, vs Inter (trasferta)
    • 22 febbraio, vs Como (casa)
