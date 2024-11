Italia vs Francia

Spalletti dovrà rinunciare a Gianluigi Donnarumma nella sfida contro la Francia: chi sostituirà il capitano Azzurro.

Era potenzialmente uno dei protagonisti più attesi di Italia-Francia, ma Gianluigi Donnarumma non scenderà in campo nella sfida che decreterà quale sarà la squadra che vincerà il Gruppo 2 della Lega A di Nations League.

Il capitano Azzurro avrebbe avuto l’occasione di tornare ad essere protagonista in quello che per anni è stato il suo stadio quando vestiva la maglia del Milan e di affrontare diversi compagni di squadra del PSG, ma Spalletti non potrà contare su di lui a causa di un forfait dell’ultima ora.

Un’assenza pesante per la nostra Nazionale, che perde così uno dei suoi giocatori più rappresentativi in una serata nella quale non saranno ammessi passi falsi.