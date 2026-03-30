Donnarumma verso Bosnia-Italia: "C'è una tensione giusta, ma tutti vogliamo andare ai Mondiali: dobbiamo pensare solo a noi stessi"

Per la conferenza stampa pre Bosnia-Italia a parlare insieme al commissario tecnico Rino Gattuso si è presentato Gianluigi Donnarumma.
Una scelta non casuale ovviamente visto che si tratta del capitano dell'Italia e del giocatore probabilmente più riconosciuto a livello internazionale da anni. Donnarumma è pronto a difendere i pali dell'Italia domani sera a Zenica e conquistare così l'accesso al Mondiale, che sarebbe il primo della sua carriera.
Prima della sala stampa, però, il numero 1 azzurro si è concesso ai microfoni di Sky Sport: di seguito le parole del portiere azzurro alla vigilia della finale playoff.