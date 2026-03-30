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Donnarumma ItaliaGetty Images
Michael Baldoin

Donnarumma verso Bosnia-Italia: "C'è una tensione giusta, ma tutti vogliamo andare ai Mondiali: dobbiamo pensare solo a noi stessi"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Bosnia ed Erzegovina
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
G. Donnarumma

Il numero 1 degli azzurri ha parlato alla vigilia della finale playoff: "Orgoglioso di quanto ho fatto con la Nazionale fino a qui, ma ho già perso due Mondiali e c'è voglia di riportare l'Italia dove merita".

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Per la conferenza stampa pre Bosnia-Italia a parlare insieme al commissario tecnico Rino Gattuso si è presentato Gianluigi Donnarumma.


Una scelta non casuale ovviamente visto che si tratta del capitano dell'Italia e del giocatore probabilmente più riconosciuto a livello internazionale da anni. Donnarumma è pronto a difendere i pali dell'Italia domani sera a Zenica e conquistare così l'accesso al Mondiale, che sarebbe il primo della sua carriera.

Prima della sala stampa, però, il numero 1 azzurro si è concesso ai microfoni di Sky Sport: di seguito le parole del portiere azzurro alla vigilia della finale playoff.

  • "TUTTO DIPENDE DA NOI, IL RESTO VIENE IN SECONDO PIANO: VOGLIAMO ANDARE AI MONDIALI"

    "Ambiente? Siamo essere umani, inutile sottolineare che la sentiamo. Tutti vogliamo andare ai Mondiali. C'è la giusta tensione, siamo pronti e carichi. Dobbiamo pensare a noi, a quello che sappiamo fare, a quelli che siamo. Quella è la cosa importante, il resto - come il campo o il tifo avversario - viene in secondo piano".

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  • "IL PRIMO TEMPO CON L'IRLANDA DEL NORD CI SERVIRÀ DA LEZIONE"

    "Irlanda del Nord? Siamo un gruppo giovane, c'è un po' di nervosismo e adrenalina, ma domani dobbiamo approcciare subito nel migliore dei modi. Prendere d'esempio la prima partita e non ripetere gli errori del primo tempo. La squadra si è preparata bene ed è pronta ad una grande partita".

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  • "OROGLIOSO DI QUANTO FATTO IN NAZIONALE: ORA MANCA IL MONDIALE"

    "Esperienza in Nazionale? Sono orgoglioso di quello che ho fatto fino ad ora con la Nazionale. Ci sono state gioie e dolori. Ho perso due Mondiali e c'è voglia di riportare l'Italia dove merita. Solo noi sappiamo cosa abbiamo passato quando non ci siamo qualificati. Dobbiamo ripartire da quello e dalle brutte esperienze fatte, mettere tutto in campo e ridare gioia ai tifosi e a noi stessi".

  • "ABBIAMO IL DOVERE DI DARE IL MASSIMO: LORO HANNO GRANDI CAMPIONI E GRANDI INDIVIDUALITÀ"

    "Messaggio ai tifosi? Sappiamo quello che ci giochiamo, sappiamo di rappresentare tutti gli italiani. Abbiamo il dovere di dare il massimo. Sarà una partita difficile, bisognerà affrontarla con la giusta serenità ma essere duri. Loro andranno ai 100 all'ora, noi non dobbiamo essere da meno. Hanno grandi campioni, grandi individualità, ma la squadra è pronta. I tifosi saranno con noi e ci spingeranno anche da casa".

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  • "LE PAROLE DI DZEKO SONO QUELLE DI UN CAMPIONE: C'È AMICIZIA E RISPETTO, MA IN CAMPO LOTTEREMO TUTTI PER IL NOSTRO PAESE"

    "Dzeko? Ci volevano parole come le sue. L'ho ascoltato e mi ha fatto piacere, non ci si poteva aspettare altro da un campione come lui. C'è amicizia, c'è rispetto, sia prima che dopo la partita. In campo siamo rivali ed entrambi diamo tutto per il nostro Paese. Speriamo di avere la meglio noi e di gioire insieme agli italiani".

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