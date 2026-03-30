Donnarumma verso Bosnia-Italia: "C'è una tensione giusta, ma tutti vogliamo andare ai Mondiali: dobbiamo pensare solo a noi stessi"

"Esperienza in Nazionale? Sono orgoglioso di quello che ho fatto fino ad ora con la Nazionale. Ci sono state gioie e dolori. Ho perso due Mondiali e c'è voglia di riportare l'Italia dove merita. Solo noi sappiamo cosa abbiamo passato quando non ci siamo qualificati. Dobbiamo ripartire da quello e dalle brutte esperienze fatte, mettere tutto in campo e ridare gioia ai tifosi e a noi stessi".