Dominio Premier in Europa e nel Ranking UEFA: 9 squadre qualificate su 9, extra slot in Champions già prenotato

Nonostante manchino ancora quattro mesi alla conclusione dei tre tornei europei e i gironi si sono appena conclusi, la Premier League sembra aver già prenotato uno slot extra nella prossima Champions League. Il motivo è dato dal primo posto nel Ranking UEFA, sistema che permette ai primi due campionati, classificati per i risultati delle proprie squadre, di avere una squadra in più nel massimo torneo successivo.
L'Inghilterra allunga partita dopo partita su secondo e soprattutto terzo posto, dimostrando di voler raggiungere la matematica squadra in più nel minor tempo possibile. Con ben sei squadre nel girone di Champions appena concluso, la Premier potrebbe tranquillamente averne nuovamente almeno cinque rispetto alle quattro minime, con l'ulteriore slot del 25/26 ottenuto in virtù del successo del Tottenham in Europa League.
Le nove squadre al via in questa annata sono ancora tutte in corsa per vincere i tre tornei continentali, ma soprattutto il numero di squadre ai playoff è minimo rispetto a quelle che eviteranno gli spareggi dopo aver ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi dopo aver chiuso in Champions, Europa League e Conference in una delle prime otto posizioni.