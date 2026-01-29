Goal.com
Francesco Schirru

Dominio Premier in Europa e nel Ranking UEFA: 9 squadre qualificate su 9, extra slot in Champions già prenotato

Sei squadre agli ottavi e tre ai playoff, la Premier League ha mostrato tutta la sua forza nei tre gironi europei: il primo posto nel Ranking UEFA sembra già assicurato.

Nonostante manchino ancora quattro mesi alla conclusione dei tre tornei europei e i gironi si sono appena conclusi, la Premier League sembra aver già prenotato uno slot extra nella prossima Champions League. Il motivo è dato dal primo posto nel Ranking UEFA, sistema che permette ai primi due campionati, classificati per i risultati delle proprie squadre, di avere una squadra in più nel massimo torneo successivo.

L'Inghilterra allunga partita dopo partita su secondo e soprattutto terzo posto, dimostrando di voler raggiungere la matematica squadra in più nel minor tempo possibile. Con ben sei squadre nel girone di Champions appena concluso, la Premier potrebbe tranquillamente averne nuovamente almeno cinque rispetto alle quattro minime, con l'ulteriore slot del 25/26 ottenuto in virtù del successo del Tottenham in Europa League.

Le nove squadre al via in questa annata sono ancora tutte in corsa per vincere i tre tornei continentali, ma soprattutto il numero di squadre ai playoff è minimo rispetto a quelle che eviteranno gli spareggi dopo aver ottenuto la qualificazione diretta agli ottavi dopo aver chiuso in Champions, Europa League e Conference in una delle prime otto posizioni.

  • LE SQUADRE QUALIFICATE

    L'Arsenal ha dominato il girone di Champions League, passando agli ottavi come capolista assoluta. La squadra di Arteta non è però l'unica subito nella fase delle migliori, considerando il terzo posto del Liverpool e il sorprendente quarto del Tottenham, campione in carica dell'Europa League ma ampiamente deludente in Premier League.

    La Premier è andata vicina all'en-plein di squadre qualificate agli ottavi, visto il sesto posto del Chelsea e l'ottavo del Manchester City: l'unica che giocherà i playoff è il Newcastle, al 12esimo posto con soli due punti in meno rispetto alla squadra di Guardiola, ultima tra quelle passate direttamente agli ottavi.

    Giocherà gli ottavi di Europa League, invece, l'Aston Villa, mentre il Nottingham Forest se la vedrà con gli spareggi.

    Relativamente alla Conference, infine, il Crystal Palace ha ottenuto il pass per il playoff: in totale, dunque, sono sei squadre direttamente agli ottavi e tre agli spareggi.

  • IL VANTAGGIO SULLA TERZA

    La Premier ha fatto il vuoto su seconda e terza del Ranking UEFA in una maniera tale che già nei prossimi turni potrebbe avere matematicamente un posto in più nella prossima Champions League, lasciando Germania, Spagna, Francia, Italia e Portogallo in lotta per la posizione numero due.

    L'Inghilterra ha 5 punti in più della Germania e 6 sul Portogallo terzo, che in termini di punteggio UEFA è una vera e propria enormità: siamo sulla scia dello scorso anno, con la Premier che concluse prima a +6 sulla Spagna e a +8 sull'Italia.

    Le squadre britanniche hanno già permesso al proprio campionato di superare quota 20 di coefficente: un traguardo enorme, considerando che nell'intera scorsa annata arrivò fino a 29.

  • LA TOP 5 DEL RANKING

    1. Premier, coefficente 20.069
    2. Bundesliga, 15.285
    3. Liga Portoghese, 14.700
    4. Liga, 14.375
    5. Serie A, 14.250
