Dominio Premier in Europa e nel Ranking UEFA: 9 squadre qualificate su 9, extra slot in Champions già prenotato

L'Arsenal ha dominato il girone di Champions League, passando agli ottavi come capolista assoluta. La squadra di Arteta non è però l'unica subito nella fase delle migliori, considerando il terzo posto del Liverpool e il sorprendente quarto del Tottenham, campione in carica dell'Europa League ma ampiamente deludente in Premier League.

La Premier è andata vicina all'en-plein di squadre qualificate agli ottavi, visto il sesto posto del Chelsea e l'ottavo del Manchester City: l'unica che giocherà i playoff è il Newcastle, al 12esimo posto con soli due punti in meno rispetto alla squadra di Guardiola, ultima tra quelle passate direttamente agli ottavi.

Giocherà gli ottavi di Europa League, invece, l'Aston Villa, mentre il Nottingham Forest se la vedrà con gli spareggi.

Relativamente alla Conference, infine, il Crystal Palace ha ottenuto il pass per il playoff: in totale, dunque, sono sei squadre direttamente agli ottavi e tre agli spareggi.