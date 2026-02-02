Tranquillo, Arsenal: a questo Manchester City non riuscirà la solita rimonta di fine stagione

La prestazione fiacca del City nel secondo tempo e il pareggio per 2-2 contro il Tottenham hanno dimostrato perché vincere il titolo in questa stagione potrebbe essere un obiettivo troppo ambizioso per loro. La squadra di Guardiola ha distrutto un Tottenham dall'aspetto debole nei primi 45 minuti, ma invece di chiudere la partita, si è lasciata andare alla compiacenza, subendo due goal nel secondo tempo.

Si sono lamentati del fatto che il primo gol di Dominic Solanke non sia stato annullato per un fallo su Marc Guehi, ma la reazione di Guardiola, e in particolare di Rodri, che ha detto che era la prova che "non vogliono che vinciamo", è stato un segnale di come stiano cominciando a perdere la testa.

Mentre la drammatica sconfitta dell'Arsenal contro il Manchester United la scorsa settimana ha fatto sorgere molti dubbi sulla capacità dei Gunners di vincere il titolo, questi ultimi hanno risposto con una vittoria schiacciante a Leeds, prima di ricevere un aiuto inaspettato nella loro corsa al primo titolo in 22 anni dai loro odiati vicini del nord di Londra. Ma il City ha contribuito alla propria caduta e la sua corsa al titolo sta rapidamente svanendo.