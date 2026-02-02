Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Man City Arsenal no threat gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Tranquillo, Arsenal: a questo Manchester City non riuscirà la solita rimonta di fine stagione

Con l'Arsenal in testa alla classifica della Premier League fin dall'inizio e il Manchester City in difficoltà, l'unica cosa a cui la squadra di Pep Guardiola poteva aggrapparsi era la sua capacità di rimontare sul finale di stagione. Il City ha una storia straordinaria di rimonte sui rivali per il titolo, ma a un mese dall'inizio del 2026, non ci sono segnali che ciò possa accadere anche questa volta.

Pubblicità

La prestazione fiacca del City nel secondo tempo e il pareggio per 2-2 contro il Tottenham hanno dimostrato perché vincere il titolo in questa stagione potrebbe essere un obiettivo troppo ambizioso per loro. La squadra di Guardiola ha distrutto un Tottenham dall'aspetto debole nei primi 45 minuti, ma invece di chiudere la partita, si è lasciata andare alla compiacenza, subendo due goal nel secondo tempo.

Si sono lamentati del fatto che il primo gol di Dominic Solanke non sia stato annullato per un fallo su Marc Guehi, ma la reazione di Guardiola, e in particolare di Rodri, che ha detto che era la prova che "non vogliono che vinciamo", è stato un segnale di come stiano cominciando a perdere la testa.

Mentre la drammatica sconfitta dell'Arsenal contro il Manchester United la scorsa settimana ha fatto sorgere molti dubbi sulla capacità dei Gunners di vincere il titolo, questi ultimi hanno risposto con una vittoria schiacciante a Leeds, prima di ricevere un aiuto inaspettato nella loro corsa al primo titolo in 22 anni dai loro odiati vicini del nord di Londra. Ma il City ha contribuito alla propria caduta e la sua corsa al titolo sta rapidamente svanendo.

  • Manchester City v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    FINALE IN CRESCENDO

    La capacità del City di ottenere una lunga serie di vittorie nella seconda parte della stagione è stata un fattore determinante nel conquistare sei degli ultimi otto titoli della Premier League. La squadra di Guardiola ha accumulato più punti nella seconda metà della stagione in cinque degli ultimi sette anni, mentre in una delle due occasioni, nel 2022-23, ha rallentato il ritmo dopo aver vinto il titolo con tre partite di anticipo.

    I Gunners lo sanno fin troppo bene, dato che il City li ha superati in quella stagione 2022-23 grazie alle 12 vittorie consecutive della squadra di Guardiola, che ha recuperato uno svantaggio di otto punti. Nella stagione 2023-24, invece, il City ha rimontato l'Arsenal con una serie altrettanto spietata, vincendo 16 partite su 19 e rimanendo imbattuto per accumulare 51 punti.

    Anche il Liverpool conosce bene la leggendaria rimonta del City. Nel 2018-19, la squadra di Guardiola era terza a metà stagione, ma ha poi conquistato ben 54 punti su 57 possibili, superando i Reds di Jurgen Klopp di un solo punto e aggiudicandosi il titolo.

    • Pubblicità
  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ... MA NON QUEST'ANNO

    Qualcosa di simile è accaduto nel 2021-22, quando il City ha conquistato 46 punti nella seconda metà della stagione, finendo ancora una volta in testa alla classifica. Nella seconda metà del 2020-21, la prima stagione di quel ciclo record di quattro titoli consecutivi, ha conquistato 45 punti.

    "È vero che le nostre squadre sono sempre state molto più forti nella seconda parte della stagione rispetto alla prima, e speriamo che succeda di nuovo in questa stagione", ha detto Bernardo Silva a dicembre. Ma l'attuale rosa di giocatori non sta seguendo le orme dei suoi predecessori.

    Nel 2026, il City ha conquistato solo sette punti su un totale di 18 possibili. È riuscito a vincere solo una partitA, contro il Wolverhampton, fanalino di coda del campionato.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    SECONDO TEMPO IN APNEA

    Particolarmente preoccupanti sono state le scarse prestazioni del City nei secondi tempi. La rimonta subita domenica contro nel Tottenham Hotspur Stadium, dove il City ha spesso faticato, non ha fatto eccezione. I Citizens hanno perso nove punti nel secondo tempo delle sei partite di campionato disputate nel 2026, segnando zero goal e subendone sei.

    Ciò che deve far infuriare Guardiola è che la sua squadra ha offerto ottime prestazioni nel primo tempo. Ha dominato completamente contro il Chelsea, ma dopo l'intervallo ha alzato il piede dall'acceleratore e il pareggio all'ultimo respiro di Enzo Fernandez è arrivato dopo una serie di pressioni del Chelsea.

    Contro il Tottenham ha poi giocato in modalità cruise control, al punto che Gary Neville ha paragonato la partita al Soccer Aid e ha definito l'atmosfera "piatta come una frittella" durante il suo commento per Sky Sports.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "PROBLEMA ENORME"

    Ma quando il Tottenham è tornato in campo nel secondo tempo, aiutato dall'ingresso di Pape Matar Sarr che ha rinforzato il centrocampo, il City non è riuscito a reggere il colpo. Guardiola non ha reagito, aspettando invece fino al 69° minuto per effettuare la sua prima sostituzione, e solo perché Rayan Cherki aveva subito un infortunio, piuttosto che per ragioni tattiche.

    Guardiola ha fatto entrare Nico Gonzalez per cercare di aggiungere potenza al centrocampo, ma sono stati gli Spurs a finire meglio e avrebbero potuto vincere la partita se non fosse stato per due ottimi interventi di Gianluigi Donnarumma che ha negato il goal a Wilson Odobert e Xavi Simons.

    "Non hanno quel killer instinct", ha detto Neville. "Faticano quando le squadre li mettono sotto pressione, con un pressing alto, sul pallone e con i cross in area. Non reggono e non resistono a quella pressione. Non hanno difensori centrali dominanti. Sono secondi e permettono alle squadre di rientrare in partita, il che causerà un problema enorme".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    "A DIFFERENZA LORO"

    "Il City ha perso tutto lo slancio e il controllo", ha dichiarato l'ex centrocampista del Tottenham Danny Murphy alla BBC. "Non credo che il City abbia perso terreno perché gli Spurs improvvisamente hanno dimostrato di essere più forti, piuttosto perché il Tottenham ha semplicemente dimostrato di voler vincere di più nel secondo tempo". Questo è motivo di preoccupazione per Pep Guardiola, soprattutto perché la sua squadra sta cercando di mettere sotto pressione l'Arsenal, attualmente in testa alla classifica.

    "Nel primo tempo ho visto il City giocare come una squadra che cerca di raggiungere l'Arsenal, una squadra con una missione che dice: 'vi stiamo raggiungendo'. Parte del calo nella seconda metà è stato autoinflitto: hanno perso palla, non hanno vinto i duelli o i secondi palloni. È stato molto insolito per loro, perché siamo abituati a vederli gestire così bene le partite".

    Guardiola si è mostrato ottimista dopo la partita e ha respinto l'ipotesi che la sua squadra sia fuori dalla corsa al titolo: "Mi sta dicendo che siamo fuori dalla Premier League? Mancano ancora 14 partite. Finché c'è una possibilità, c'è sempre speranza".

    Sia il City che l'Arsenal hanno un posto in finale di Carabao Cup per cui lottare prima di un altro weekend importante nella corsa al titolo. Sabato, l'Arsenal ospita il Sunderland, che non vince da sette partite in trasferta, il che significa che il City potrebbe trovarsi a nove punti dalla vetta quando domenica scenderà in campo contro il Liverpool. La squadra di Guardiola ha un record ancora peggiore ad Anfield rispetto a quello contro il Tottenham, avendo vinto solo una volta nelle ultime 10 visite, con quell'unica vittoria ottenuta quando lo stadio era vuoto durante la stagione 2020-21 influenzata dal Covid-19.

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-MAN CITYAFP

    CERCASI ANIMA

    Nonostante il City si sia rafforzato ingaggiando Guehi e Antoine Semenyo a gennaio, l'Arsenal sembra avere la rosa più forte. Potrebbe aver perso Mikel Merino per il prossimo futuro e ci sono nuove preoccupazioni per Bukayo Saka dopo che si è infortunato durante il riscaldamento a Leeds, ma attualmente ha tre giocatori infortunati rispetto ai sei del City, tra cui i tre difensori centrali titolari Ruben Dias, John Stones e Josko Gvardiol.

    "L'Arsenal può resistere alla pressione", ha aggiunto Neville. "Questa squadra del City, al momento, a centrocampo e in difesa, non ha una spina dorsale solida per vincere il titolo. Ti deludono, volta dopo volta. C'è molto da riflettere per il City e Pep Guardiola. Sembrano molto carenti".

    C'è ancora molta strada da fare, ma in questa fase della stagione ci si aspetta che il City abbia ingranato la marcia giusta e abbia iniziato una delle sue famose serie positive. Invece sta accadendo il contrario. Anche se la storia ha un peso importante nelle lotte per il titolo, l'Arsenal ha il sopravvento sulla base delle prove attuali.

  • Pubblicità
    Pubblicità
EFL Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE
EFL Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
0