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Angelica Daujotas

Divise della Norvegia per i Mondiali FIFA 2026: divisa casalinga, da trasferta, date di lancio e prezzi

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Norvegia
Coppa del Mondo

Il classico rosso della Norvegia torna con un tocco di modernità nelle divise per i Mondiali del 2026

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La Norvegia si presenterà ai Mondiali FIFA 2026 con un’identità rinnovata grazie alle nuove divise Nike, ispirate al patrimonio nazionale ma pensate per la nuova generazione.

Con stelle come Erling Haaland in campo, l’identità visiva della squadra scandinava avrà un peso ancora maggiore al ritorno sul palcoscenico mondiale.

Qui trovi informazioni su entrambe le divise, la data di lancio e i prezzi.

Maggiori informazioni sui Mondiali FIFA 2026:

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Acquista le divise della Norvegia per la Coppa del Mondo FIFA 2026.

  • Norway home kitNike

    Divisa casalinga della Norvegia

    La maglia casalinga della Norvegia per il 2026 resta fedele alla tradizione: fondo rosso nazionale, dettagli blu scuro e bianchi.

    La maglia rossa presenta dettagli in blu scuro e bianco, richiamo diretto alla bandiera norvegese. Nike ha scelto un design pulito e tradizionale.

    Un dettaglio chiave è il motivo testurizzato incorporato nel tessuto, ispirato al design nordico e all’estetica scandinava tradizionale. Il risultato è una maglia di alta qualità dal look classico.

    Lo stemma e lo Swoosh compaiono in modo pulito sul petto, rispettando l’insieme e sottolineando un’identità senza tempo, mentre la Norvegia punta a riaffermarsi sulla scena internazionale.

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    Divisa da trasferta della Norvegia

    Per la divisa da trasferta, Nike propone un design innovativo che si discosta dai colori classici della maglia casalinga.

    Il design prevede una base bianca brillante con dettagli in rosso e blu che richiamano la bandiera nazionale. Questa palette più pulita offre maggiore flessibilità visiva pur mantenendo un forte legame con l’identità norvegese.

    Sottili dettagli grafici, forse ispirati ai paesaggi nordici, aggiungono profondità senza appesantire il design.

    Il risultato bilancia innovazione e tradizione, offrendo alla Norvegia una maglia versatile per quando i colori di casa non sono indicati.

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