La Norvegia si presenterà ai Mondiali FIFA 2026 con un’identità rinnovata grazie alle nuove divise Nike, ispirate al patrimonio nazionale ma pensate per la nuova generazione.
Con stelle come Erling Haaland in campo, l’identità visiva della squadra scandinava avrà un peso ancora maggiore al ritorno sul palcoscenico mondiale.
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