La maglia casalinga della Norvegia per il 2026 resta fedele alla tradizione: fondo rosso nazionale, dettagli blu scuro e bianchi.

La maglia rossa presenta dettagli in blu scuro e bianco, richiamo diretto alla bandiera norvegese. Nike ha scelto un design pulito e tradizionale.

Un dettaglio chiave è il motivo testurizzato incorporato nel tessuto, ispirato al design nordico e all’estetica scandinava tradizionale. Il risultato è una maglia di alta qualità dal look classico.

Lo stemma e lo Swoosh compaiono in modo pulito sul petto, rispettando l’insieme e sottolineando un’identità senza tempo, mentre la Norvegia punta a riaffermarsi sulla scena internazionale.