Con l'inverno alle porte per molti di noi in tutto il mondo, possiamo solo sognare un'estate all'insegna del calcio. Tenete duro, perché non manca molto all'inizio dei Mondiali 2026, che prenderanno il via l'11 giugno, con Stati Uniti, Messico e Canada che puntano a ospitare la migliore edizione della competizione di sempre.

Lionel Scaloni e l'Argentina cercheranno di difendere il titolo mondiale conquistato in Qatar nel 2022. È stata la loro terza vittoria in Coppa del Mondo, con Lionel Messi e compagni che hanno finalmente messo le mani sull'ambito trofeo.

In vista della competizione, alcuni dei marchi più importanti, tra cui adidas, Nike, PUMA e altri, hanno lanciato nuove divise per un look fresco e innovativo sul campo. Il 5 novembre 2025, adidas ha lanciato le divise casalinghe di 22 nazioni, tra cui la Germania campione in carica, la Spagna, il Belgio, il Messico co-organizzatore e molte altre. La collezione combina le identità visive storiche e le tradizioni di ogni nazione e le ritrae in un'estetica modernista e lungimirante.

adidas

La vivace gamma di maglie riflette l'anima di ogni nazione attraverso colori e motivi che celebrano gli aspetti chiave dell'identità di ciascuna di esse. Dalla loro ricca storia ai famosi paesaggi, dall'architettura tradizionale ai modelli iconici delle divise del passato, ogni maglia mira a unire i tifosi attorno alla passione condivisa per la propria nazione.

PUMA ha seguito l'esempio il 4 dicembre 2025, svelando le divise di Portogallo, Austria, Repubblica Ceca, Islanda e Svizzera che esplorano l'identità e il patrimonio culturale, e noi siamo qui per ammirare i loro splendidi design.

Quindi, che tu guardi la partita a casa, organizzi una festa con gli amici o ti rechi sul posto per vedere la Coppa del Mondo dal vivo, devi essere all'altezza dell'evento. Lascia che GOAL analizzi l'intera collezione, così potrai prepararti al grande torneo:

