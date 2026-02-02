Goal.com
Divise dei Mondiali 2026: svelate le maglie di Argentina, Germania, Messico, Spagna e tutte le migliori squadre

Tifa per la tua squadra in tempo per un'estate all'insegna del calcio

Con l'inverno alle porte per molti di noi in tutto il mondo, possiamo solo sognare un'estate all'insegna del calcio. Tenete duro, perché non manca molto all'inizio dei Mondiali 2026, che prenderanno il via l'11 giugno, con Stati Uniti, Messico e Canada che puntano a ospitare la migliore edizione della competizione di sempre.

Lionel Scaloni e l'Argentina cercheranno di difendere il titolo mondiale conquistato in Qatar nel 2022. È stata la loro terza vittoria in Coppa del Mondo, con Lionel Messi e compagni che hanno finalmente messo le mani sull'ambito trofeo.

In vista della competizione, alcuni dei marchi più importanti, tra cui adidas, Nike, PUMA e altri, hanno lanciato nuove divise per un look fresco e innovativo sul campo. Il 5 novembre 2025, adidas ha lanciato le divise casalinghe di 22 nazioni, tra cui la Germania campione in carica, la Spagna, il Belgio, il Messico co-organizzatore e molte altre. La collezione combina le identità visive storiche e le tradizioni di ogni nazione e le ritrae in un'estetica modernista e lungimirante.

adidas WC kits adidas

La vivace gamma di maglie riflette l'anima di ogni nazione attraverso colori e motivi che celebrano gli aspetti chiave dell'identità di ciascuna di esse. Dalla loro ricca storia ai famosi paesaggi, dall'architettura tradizionale ai modelli iconici delle divise del passato, ogni maglia mira a unire i tifosi attorno alla passione condivisa per la propria nazione.

PUMA ha seguito l'esempio il 4 dicembre 2025, svelando le divise di Portogallo, Austria, Repubblica Ceca, Islanda e Svizzera che esplorano l'identità e il patrimonio culturale, e noi siamo qui per ammirare i loro splendidi design.

Quindi, che tu guardi la partita a casa, organizzi una festa con gli amici o ti rechi sul posto per vedere la Coppa del Mondo dal vivo, devi essere all'altezza dell'evento. Lascia che GOAL analizzi l'intera collezione, così potrai prepararti al grande torneo:

Negozio: divise dei Mondiali 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algeria I Home

    Ispirata alle dune di sabbia del deserto algerino, la maglia casalinga dell'Algeria presenta un dinamico motivo a strisce beige e bianche, con un vivace bordo verde sul collo e sulle spalle. Questo richiamo alle iconiche dune ondulate del Paese collega la squadra alla sua terra d'origine, insieme alla scritta "Algeria" in arabo sul retro del collo.

  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentina I Home

    Le tradizionali strisce verticali argentine in azzurro e bianco assumono un aspetto mutevole, con un esclusivo effetto sfumato a tre colori, che riprende le tonalità blu delle tre maglie vincitrici dei Mondiali precedenti: 1978, 1986 e 2022. Sul retro del collo è presente una scritta personalizzata "1896", che celebra la data di fondazione dell'AFA.

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgio I Home

    La divisa casalinga del Belgio si ispira alle famose vetrate gotiche presenti nell'architettura nazionale. Le icone che rappresentano i Red Devils e le Red Flames, soprannomi delle squadre maschile e femminile, sono ripetute in questo stile su tutta la base rossa della maglia. Le rifiniture delle spalle e dei polsini sono rifinite con dettagli neri e gialli, che richiamano i colori della bandiera nazionale.

  • Chile Home WC 2026 Kit adidas

    Cile I Home

    L'uccello nazionale del Cile, il condor, è protagonista della maglia della nazionale. Su uno sfondo rosso tradizionale, un motivo stampato su tutta la superficie riprende le piume dell'uccello, mentre sul retro del collo il condor ricompare sotto forma di un'icona personalizzata.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Colombia I Home

    La divisa della Colombia si ispira al realismo magico, uno stile artistico che fonde elementi fantastici con ambienti realistici, spesso rappresentati da farfalle gialle. È abbinata a pantaloncini blu e calzettoni rossi, creando un look inconfondibilmente colombiano.

  • Costa Rica Home WC 2026 Kit adidas

    Costa Rica I Home

    La divisa della Costa Rica presenta una vivace stampa grafica ripetuta su tutta la superficie, realizzata con elementi quali foglie, tucani e sorrisi in rosso, blu e rosa, tutti motivi che celebrano il concetto di "Pura Vida". Questo termine, che si trova sul retro del collo della maglia, è un atteggiamento profondamente radicato nella cultura nazionale, sinonimo di ottimismo, gratitudine, soddisfazione e vita in armonia con la natura. Un atteggiamento di cui i costaricani vanno fieri.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Germania I Home

    Celebrando i precedenti successi della Germania in questo torneo, la maglia della nazionale rende omaggio ad alcune delle maglie più iconiche della nazione. Il motivo a rombi ripetuto e i dettagli a chevron sono ispirati alle iconiche grafiche delle maglie precedenti, tra cui quella vincitrice della Coppa del Mondo 2014.

  • Hungary Home WC 2026 Kit adidas

    Ungheria I Home

    La maglia della nazionale ungherese è realizzata nel tradizionale colore rosso scuro del Paese, combinato con elementi bianchi e verdi che rappresentano i colori della bandiera ungherese. La maglia celebra il 125° anniversario della Federcalcio ungherese con uno speciale logo giubilare, mentre lo stemma nazionale e il logo della Federazione sono riportati rispettivamente sopra il cuore e sul lato destro del petto. La scritta "Magyarország", che significa Ungheria, completa il design sul retro del collo.

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italia I Home

    La tradizione incontra l'innovazione nella maglia della Nazionale italiana: ispirata alla ricca tradizione calcistica italiana, questa maglia celebra l'essenza della Federcalcio Italiana con il suo design audace. Azzurra, che fa riferimento al soprannome della Nazionale e al colore della maglia, appare in caratteri dorati sul retro del collo della maglia.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Giappone I Home

    Il classico blu della maglia casalinga giapponese prende vita grazie a una grafica astratta con dettagli lineari blu cenere, che riflettono la famosa foschia che si trova all'orizzonte dove il cielo e il mare si incontrano in Giappone. La bandiera giapponese è orgogliosamente raffigurata sul retro del collo.

  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Messico I Home

    Tradizione e futuro si fondono nella nuova maglia della nazionale messicana. Questa maglia rappresenta l'energia e l'orgoglio che uniranno generazioni di tifosi durante i prossimi Mondiali FIFA. Celebra il sostegno incondizionato di una nazione che vive e respira calcio, dove ogni momento condiviso riflette il cuore del Messico. Sul retro del collo, la frase "SOMOS MÉXICO", che significa "Noi siamo il Messico", appare come simbolo dell'unità e della passione che definiscono lo spirito messicano.

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Irlanda del Nord I Home

    La maglia della Nazionale dell'Irlanda del Nord presenta una base verde acqua e verde, impreziosita da un motivo grafico astratto ispirato alle linee dinamiche dell'architettura del Paese, che collega tifosi e giocatori al cuore della nazione.

    Acquista le divise della Nazionale dell'Irlanda del Nord per i Mondiali suFanaticsAcquista ora

  • Peru Home WC 2026 Kit adidas

    Perù I Home

    Ispirata ai tre elementi topografici presenti in Perù – costa, altopiani e foreste pluviali – una fascia rossa spicca orgogliosamente come stampa grafica su tutta la superficie della maglia bianca della nazionale peruviana. La stampa è stata realizzata utilizzando disegni astratti che formano simboli di ciascun paesaggio, come un pinguino per la costa e una foglia della foresta pluviale per la foresta. Sul retro del collo è riportata la scritta "PERU" realizzata con uno stile grafico simile.

    Acquista le divise del Perù per i Mondiali suFanaticsAcquista ora

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portogallo I Home

    La divisa casalinga del Portogallo è stata realizzata per trasmettere la potenza dell'oceano e la passione che alimenta la nazione sulla scena mondiale. L'iconica base rossa è ricoperta da dettagli ispirati alle onde e accenti verdi, un richiamo visivo alle radici marittime del Paese e al suo spirito instancabile e intrepido.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Qatar I Home

    Progettata per rendere omaggio alla linea a zig-zag che divide le sezioni bianca e marrone della bandiera nazionale del Qatar, la divisa marrone del Qatar è caratterizzata da una serie di linee seghettate più scure che corrono lungo il centro della maglia, con la scritta "Qatar" in arabo incorporata come firma sul retro del collo.

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Arabia Saudita I Home

    La divisa casalinga dell'Arabia Saudita presenta un'esclusiva stampa total look viola e verde scuro, ispirata alle porte riccamente decorate che si trovano nel Paese e caratterizzata da vivaci dettagli presi in prestito dai campi di lavanda della regione. Su uno sfondo verde intenso, il design accattivante trae ispirazione anche dai simboli più amati del Paese, il falco e la palma, abbinati a motivi geometrici per creare un'estetica moderna.

  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Scozia I Home

    Sulla maglia della Scozia, il tradizionale saltire, presente sulla bandiera scozzese, è protagonista con un motivo ripetuto blu intenso sul tradizionale blu della maglia. Il disegno del saltire è presente anche sul retro del collo come dettaglio finale.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spagna I Home

    La divisa della Spagna per i Mondiali del 2026 presenta un design pulito a righe sottili, con una base rossa punteggiata da linee verticali gialle che richiamano visivamente la bandiera e lo stemma nazionali. Lo spirito della nazione sarà portato dai giocatori con la parola ESPANA scritta sul retro del colletto della maglia.

  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Svezia I Home

    I tradizionali colori giallo e blu associati alla maglia della nazionale svedese sono stati rivisitati in chiave moderna per rendere omaggio agli anni '70. Il design presenta una grafica tono su tono integrata nel tessuto, ispirata alle popolari cuciture a fiori che si trovano comunemente sui jeans e sugli abiti tradizionali svedesi dell'epoca. La maglia dal gusto nostalgico permette ai tifosi di celebrare il loro patrimonio culturale con un'estetica fresca ma familiare, completata dalla moderna scritta "Sverige" (Svezia in italiano) sul retro del collo.

  • UAE Home WC 2026 Kit adidas

    Emirati Arabi Uniti I Home

    La maglia degli Emirati Arabi Uniti presenta una base bianca fresca, ravvivata da dettagli rossi e da un'esclusiva grafica grigia sulle spalle e sulle braccia. Il motivo geometrico riprende le forme dello scudo presente sullo stemma della federazione.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ucraina I Home

    La maglia della nazionale ucraina è un omaggio al ricco patrimonio e alle tradizioni del Paese. La tradizionale divisa giallo brillante e blu presenta un motivo grafico sottile e ripetuto di colore giallo più scuro, ispirato alle forme e agli elementi presenti nello stemma ucraino. Il retro del collo reca la scritta "Україна", che significa Ucraina in ucraino, a completamento del design.

  • Venezuela Home WC 2026 Kit adidas

    Venezuela I Home

    Il rosso bordeaux della divisa casalinga del Venezuela prende vita grazie a una stampa astratta che ricopre l'intera superficie, ispirata alle forme e alla topografia delle montagne Tepui. Sul retro del collo è riportata la scritta dorata "LA VINOTINTO", il nome ufficiale della federazione.

  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Galles I Home

    La base rossa, sinonimo della divisa casalinga gallese, è stata rivisitata con l'introduzione di un design a strisce orizzontali, che include strisce verde scuro, rosse e bianche, con la traduzione ufficiale gallese del nome del Paese CYMRU, leggermente visibile nella striscia verde centrale. Questo motivo ricompare insieme al motto della squadra, "Gorau Chwarae Cyd Chwarae", che significa "Il miglior gioco è il gioco di squadra", sul retro del collo.

