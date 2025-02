La notte horror di Dorgu in Manchester United-Ipswich: prima l’erroraccio con Onana, poi il rosso

Serata da dimenticare per Dorgu: il laterale ex Lecce regala il vantaggio all’Ipswich insieme a Onana, poi si fa espellere nel finale del primo tempo.

Un errore da matita rossa che complica tremendamente la notte del Manchester United. A pochi minuti dall’inizio del match contro l’Ipswich, gara valida per la ventisettesima giornata di Premier League, i Red Devils si ritrovano sotto di un goal per via di un errore davvero grossolano.

Protagonisti in negativo dell’episodio sono due vecchie conoscenze della nostra Serie A: il laterale sinistro ex Lecce Patrick Dorgu e il portiere nigeriano Onana, un passato all’Inter.

L’incomprensione tra i due ha spalancato la porta a Jaden Philogene, che ha depositato quasi incredulo la palla in rete per il momentaneo vantaggio degli ospiti. Ma la notte da dimenticare per Dorgu è solo all'inizio: una bruttissima entrata in ritardo su Hutchinson gli costa il cartellino rosso al 43'.