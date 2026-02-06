Il Direttore Sportivo della Lazio Fabiani a 360 gradi: "Ringrazio Romagnoli ma porterò Raiola in tribunale. Pedraza? Ha firmato per l'estate"

"Oggi devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, perché in questa vicenda è stato l'unico ad aver usato il buonsenso. Non credo che Romagnoli abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, credo che abbia rifiutato per aver fatto delle considerazioni. Se ha rifiutato per una questione di principio, questo gli fa ancora più onore. Ma i signori che a vario titolo sono entrati nella vicenda devono sapere di non essersi comportati bene, perché hanno mentito a Romagnoli circa i dettagli dell'operazione. Questi signori, compreso Raiola, dovranno spiegare davanti ad un magistrato delle condizioni che loro ci avevano imposto. Io posso dimostrare tutto con messaggi ed email, loro dimostrano solo di essere ignoranti e arroganti, che si permettono di dire che alle ore 20 negli uffici della Lazio non c'era nessuno. Quando io non sono stato all'ospedale da mio nipote, cosa di cui mi vergogno. Ma questi soggetti che pensano che la Lazio sia la vigna dei coglioni non avranno la vita facile.

Se volete posso mostrare i contratti già firmati fra la Lazio e la squadra che voleva prendere Romagnoli. Se non è andata in porto questa operazione non è per colpa di Lotito, di Sarri o di Fabiani. E qualcuno sarà chiamato da un magistrato a rispondere. La devono smettere di giocare col popolo laziale. Bastava una firma, ma se a quel "poveraccio" di Romagnoli non gli dicono come stanno le cose… Questo fa onore a Romagnoli. Non c'è stata nessuna scazzottata, ora ci sono solo sorrisi. Ripeto, questa vicenda fa onore solo ed esclusivamente ad Alessio Romagnoli".