Direttore Sportivo Fabiani LazioGetty Images
Michael Baldoin

Il Direttore Sportivo della Lazio Fabiani a 360 gradi: "Ringrazio Romagnoli ma porterò Raiola in tribunale. Pedraza? Ha firmato per l'estate"

Il dirigente della Lazio ha voluto chiarire diverse questioni dopo il clima di caos creatosi attorno alla società nel mese di gennaio: pesanti accuse contro Raiola, il punto sul caso Romagnoli e sul calciomercato in entrata e in uscita.

Continua a tener banco il clima rovente in casa Lazio, una società che ha vissuto un mese di gennaio particolarmente turbolento, soprattutto a causa delle vicende legate al calciomercato.

I biancocelesti, che nel mercato invernale hanno ceduto giocatori importanti come Mateo Guendouzi, Valentín Castellanos e Matías Vecino, si sono trovati a fare i conti con la dura contestazione del tifo, scatenata dalla gestione del club.

Un altro tema caldo delle ultime settimane è stato il caso Alessio Romagnoli: il difensore era a un passo dalla cessione, ma alla fine è rimasto a Roma proprio allo scadere.

Nel corso di una conferenza stampa, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha fatto il punto su diversi argomenti, mostrandosi parecchio indispettito dalla situazione e arrivando persino a minacciare azioni legali.

  • IL CASO ROMAGNOLI E L'ACCUSA A RAIOLA

    "Oggi devo ringraziare pubblicamente Romagnoli, perché in questa vicenda è stato l'unico ad aver usato il buonsenso. Non credo che Romagnoli abbia rifiutato il trasferimento perché non sapeva, credo che abbia rifiutato per aver fatto delle considerazioni. Se ha rifiutato per una questione di principio, questo gli fa ancora più onore. Ma i signori che a vario titolo sono entrati nella vicenda devono sapere di non essersi comportati bene, perché hanno mentito a Romagnoli circa i dettagli dell'operazione. Questi signori, compreso Raiola, dovranno spiegare davanti ad un magistrato delle condizioni che loro ci avevano imposto. Io posso dimostrare tutto con messaggi ed email, loro dimostrano solo di essere ignoranti e arroganti, che si permettono di dire che alle ore 20 negli uffici della Lazio non c'era nessuno. Quando io non sono stato all'ospedale da mio nipote, cosa di cui mi vergogno. Ma questi soggetti che pensano che la Lazio sia la vigna dei coglioni non avranno la vita facile.

    Se volete posso mostrare i contratti già firmati fra la Lazio e la squadra che voleva prendere Romagnoli. Se non è andata in porto questa operazione non è per colpa di Lotito, di Sarri o di Fabiani. E qualcuno sarà chiamato da un magistrato a rispondere. La devono smettere di giocare col popolo laziale. Bastava una firma, ma se a quel "poveraccio" di Romagnoli non gli dicono come stanno le cose… Questo fa onore a Romagnoli. Non c'è stata nessuna scazzottata, ora ci sono solo sorrisi. Ripeto, questa vicenda fa onore solo ed esclusivamente ad Alessio Romagnoli".

  • ANNUNCI DI MERCATO: PEDRAZA HA FIRMATO, ACCORDO CON DIOGO LEITE

    "Calciomercato? Per quanto riguarda Pedraza, c'è un contratto già firmato, a luglio sarà della Lazio. In merito a Diogo Leite, invece, purtroppo ha avuto un infortunio che lo terrà fuori sei o sette settimane, ma c'è un accordo di massima con il suo agente. A breve vedremo se vorrà legarsi alla Lazio come aveva intenzione di fare prima dell'infortunio".

  • LE CESSIONI DI GUENDOUZI E CASTELLANOS

    "Cessioni? All'indomani del fatto che va via Guendouzi improvvisamente diventa un discepolo, prima però è uno scassacazzi perché si fa buttare fuori e fa come gli pare. Quella non è obiettività, Guendouzi è andato via perché l'ha voluto lui e io non trattengo nessuno, dimostrandolo anche con Romagnoli. Non ho messo sul mercato Castellanos, è stato lui a chiedere di andar via. Se poi c'è stata abilità nel farci qualche milione, almeno questo concedetemelo. Poi quei soldi sono stati reinvestiti".

  • SULLE POSSIBILI DIMISSIONI DAL RUOLO DI DIRETTORE SPORTIVO

    "Critiche e dimissioni? Tutto questo disastro l'avrebbe fatto Fabiani? La rosa più vecchia non l'ha creata Fabiani. Bisogna pesare le parole. Dal mio arrivo la rosa sta andando verso uno svecchiamento, con tutto il rispetto per i giocatori che ci sono, come Hysaj e altri, che non li ho portati io. Fabiani ha preso Gigot, soltanto lui. Così fate passare un messaggio sbagliato. Se mi devo prendere le responsabilità me le prendo, ma non sono nato ieri. Dal mio arrivo la Lazio è passata da zero euro a di parco giocatori a 300 milioni di euro. Non lo dico io: andate su Transfermarkt e guardate dal mio arrivo cos'hanno fatto la Primavera, la squadra femminile e in termini economici come ho sovvertito una situazione al limite."

