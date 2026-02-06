Il Direttore Sportivo della Lazio Fabiani a 360 gradi: "Ringrazio Romagnoli ma porterò Raiola in tribunale. Pedraza? Ha firmato per l'estate"

Continua a tener banco il clima rovente in casa Lazio, una società che ha vissuto un mese di gennaio particolarmente turbolento, soprattutto a causa delle vicende legate al calciomercato.
I biancocelesti, che nel mercato invernale hanno ceduto giocatori importanti come Mateo Guendouzi, Valentín Castellanos e Matías Vecino, si sono trovati a fare i conti con la dura contestazione del tifo, scatenata dalla gestione del club.
Un altro tema caldo delle ultime settimane è stato il caso Alessio Romagnoli: il difensore era a un passo dalla cessione, ma alla fine è rimasto a Roma proprio allo scadere.
Nel corso di una conferenza stampa, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha fatto il punto su diversi argomenti, mostrandosi parecchio indispettito dalla situazione e arrivando persino a minacciare azioni legali.