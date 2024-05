DIRETTA: Venezia-Palermo LIVE! La semifinale di ritorno del playoff di Serie B

Tutto pronto per il ritorno della semifinale dei playoff di Serie B: a Venezia si riparte dal successo per 1-0 della squadra di Vanoli a Palermo.

Sono rimaste in quattro a contendersi l’ultimo posto in Serie A, insieme a Parma e Como.



Palermo, Venezia, Catanzaro e Cremonese si giocano un posto in finale dei playoff di Serie B.



In attesa della sfida tra Cremonese e Catanzaro, in programma domani sera, va in scena la prima semifinale di ritorno: al Penzo, il Venezia ospita il Palermo dopo il successo per 1-0 all’andata, al Barbera, firmato dal goal di Pierini.



Adesso quindi al Palermo servirà una vittoria con due goal di scarto al ritorno per accedere alla finale playoff.

Di seguito il racconto live di Venezia-Palermo.