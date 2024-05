Disputato il primo turno relativo alla fase nazionale, è ora di conoscere quali partite si giocheranno nel secondo.

Concluso il primo turno della fase nazionale, i tifosi sono pronti a conoscere il secondo, in cui entreranno in gioco le seconde classificate dei tre gironi di Serie C.

Poche squadre rimaste e un solo posto nella prossima Serie B, annata 2024/2025.

Di seguito la diretta del sorteggio del primo turno nazionale dei playoff di Serie C.