DIRETTA: Seattle Sounders-PSG LIVE! Formazioni, risultato, cronaca e gli ultimi aggiornamenti sulla sfida del Mondiale per Club

Il PSG non può più sbagliare al Mondiale per Club: i Campioni d'Europa in campo contro il Seattle Sounders.

Ultima giornata del girone B del Mondiale per Club, che vedrà affrontarsi Atletico Madrid-Botafogo e Seattle-Sounders-PSG. La squadra francese avrebbe sperato di arrivare a questo punto con già la qualificazione ottenuta o comunque al primo posto mentre la sconfitta contro il Botafogo ha cambiato la prospettiva. Il PSG è costretto a vincere per non lasciare tutto nelle mani dell'Atletico Madrid, che vincendo supererebbe la squadra di Luis Enrique. Dall'altra parte c'è il Seattle Sounders, fermo a zero punti dopo le sconfitte con Atletico e Botafogo rispettivamente per 3-1 e 2-1. Il calcio d'inizio è alle ore 21 e la sfida si disputerà allo stadio Lumen Field. L'articolo prosegue qui sotto Di seguito la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti.