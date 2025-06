River Plate-Monterrey LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla partita del girone E del Mondiale per Club

River Plate vs Monterrey

Mondiale per Club

River Plate e Monterrey si sfidano nel corso della seconda giornata del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti in diretta.

Nel gruppo E, quello dell'Inter, va in scena la sfida tra River Plate e Monterrey, gara che mette in palio punti importantissimi per l'accesso agli ottavi di finale.

Gli argentini sono partiti benissimo, vincendo all'esordio per 3-1 contro l'Urawa, grazie alle reti di Colidio, Driussi e Meza. Al Rose Bowl di Pasadena tutti attendono però le giocate di Mastantuono, alle ultime uscite con i biancorossi prima del passaggio ufficiale al Real Madrid.

Dall'altro lato i messicani hanno impattato per 1-1 all'esordio, fermando l'Inter grazie al colpo di testa del solito Sergio Ramos: per il passaggio del turno sarà importante trovare punti in questa sfida.

In questo articolo tutte le news in diretta su River Plate-Monterrey: dove vedere il match in tv e streaming, le formazioni e le azioni salienti.