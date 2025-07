DIRETTA: Real Madrid-Juventus LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla gara degli ottavi del Mondiale per Club

La Juventus prova a tenere alta la bandiera italiana contro il sempre temibile Real Madrid: gli aggiornamenti sui momenti salienti della sfida.

Dopo l'eliminazione dell'Inter, in corsa per l'Italia è rimasta solo la Juventus. I bianconeri provano a tenere alta la bandiera italiana e sfidano il sempre temibile Real Madrid per un posto nei quarti di finale del Mondiale per Club.

Real Madrid e Juventus si scontrano a causa dei rispettivi piazzamenti nella fase a gironi del torneo: la squadra appena presa in mano da Xabi Alonso ha chiuso in vetta davanti ad Al Hilal, Salisburgo e Pachuca, quella di Tudor al secondo posto dietro al Manchester City.

Di seguito, dunque, ecco tutti gli aggiornamenti sulla partita degli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Juventus, con il racconto dei momenti salienti della sfida.