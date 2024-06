DIRETTA - Playoff Serie C 2024, semifinali di ritorno LIVE: Vicenza-Avellino e Benevento-Carrarese per la finale

Playoff di Serie C 2024, si decidono le due finaliste: Avellino, Carrarese, Vicenza e Benevento per l'ultimo atto e sognare la Serie B.

Penultimo atto del lungo percorso per essere promossi in Serie B. Semifinale di ritorno a Vicenza e Benevento, che ospiteranno rispettivamente Avellino e Carrarese.

Nel match d'andata ha avuto la meglio la Carrarese (1-0, Finotto), mentre nell'altra gara tutto in bilico visto lo 0-0 dei primi novanta minuti.

Le due qualificate alla finale si contenderanno la salita in Serie B, così da raggiungere le altre squadre riuscite a ritrovare la seconda serie vincendo il proprio girone di C 24/25; ad ottenere il pass a metà primavera sono state Mantova (gruppo A), Cesena (gruppo B) e Juve Stabia (gruppo C).