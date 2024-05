DIRETTA - Playoff Serie C 2024, semifinali d'andata live: in campo Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento

L'andata delle semifinali dei Playoff di Serie C: primo atto del doppio confronto che mette in palio un posto in finale per la promozione in Serie B.

Sono rimaste in quattro. È tutto pronto per le gare d’andata delle semifinali dei playoff di Serie C 2023/24.

Questa sera vanno in scena le prime due sfide dei 180 minuti che mettono in palio un posto nella finale, che decreterà l’ultima squadra che volerà in Serie B insieme a Mantova, Cesena e Juve Stabia.

Al Partenio-Lombardi l'Avellino, secondo in classifica nel girone C di Serie C, ospita il Vicenza (terzo al termine della regular season nel girone A), mentre la Carrarese - che ha superato la Juventus Next Gen - accoglie il Benevento.

La squadra di Pazienza ha superato il Catania ribaltando lo 0-1 del Massimino e la rete di Cianci a ritorno, con il 2-1 che ha premiato gli irpini in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season.

Discorso diverso per quanto riguarda il Vicenza, al suo quarto impegno in questa post-season. I biancorossi non hanno subìto neanche un gol nel doppio confronto disputato contro Taranto e Padova, avversario- quest'ultimo - battuto sia all'andata che al ritorno

I toscani hanno fatto valere il loro miglior piazzamento in campionato a spese di un'ottima Juventus Next Gen: 1-1 al Moccagatta, 2-2 allo Stadio dei Marmi.



Sofferenza anche per i sanniti, che hanno difeso il gol-vittoria segnato al Vigorito di Talia in un tesissimo match di ritorno giocato in casa della Torres: 0-0 a Sassari.